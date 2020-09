Puolueen edustajat jatkoivat lisäbudjetin lähetekeskustelussa sotaansa toimeentulotuella olevien koronatukea vastaan.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio väitti viikko sitten, että ryhmä ratkaisee kantansa väliaikaiseen epidemiakorvaukseen eli toimeentulotuella olevien koronatukeen asiantuntijakuulemisen jälkeen. Tiistaina lähetekeskustelussa oli lisäbudjetti, jossa on myös tuen rahoitus. Keskustelun perusteella ratkaisu on tehty jo: vastaan, aina vastaan, oli asia mikä tahansa.

Vähävaraiset ovat saamassa verotonta koronatukea syksyn ajan 75 euroa kuukaudessa. Siihen käytetään 60 miljoonaa euroa.

Perussuomalaisten vastustus perustuu siihen, että tuki ei erittele sen saajia syntyperän mukaan.

– Itse asiassa koronan vuoksi työnsä menettäneistä yksikään ei ole saamassa nyt tätä suoraa koronatukea. Tätä suoraa, verotonta koronatukea, 75 euroa kuukaudessa, on sen sijaan saamassa lähes 40 000 ulkomaan kansalaista. Tuki olisi perussuomalaisten mielestä tullut antaa vain Suomen kansalaisille tai vain lapsiperheille, Tavio sanoi.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki oikaisi Taviota, että myös työnsä menettäneitä on tuettu. Omavastuupäivät poistettiin, tuotiin yrittäjien työttömyysturva ja myös toimeentulotuen korotus on työttömien tukemista.

ILMOITUS

– 70 prosenttia toimeentulotuen saajista on työttömiä, iso joukko on yksinäisiä miehiä, siellä on eläkeläisiä. Pitääkin kysyä: mitä perussuomalaisilla on suomalaisia yksinäisiä miehiä vastaan?

Arhinmäki piti perussuomalaisten puhetta täysin patologisena.

– Perussuomalaiset eivät hyväksy kaikkein köyhimpien tukemista, jos senttiäkään siitä valuu maahanmuuttajille. Jos suomalaiset köyhät kärsivät, kärsikööt, on ilmeisesti perussuomalaisten linja.

Miljardeja yrityksille ja kunnille



Valtiovarainministeri Matti Vanhanen sanoi keskustelussa itseään eniten hämmentäneen perussuomalaisten toistuva kritiikki 60 miljoonan euron määrärahaa kohtaan, joka kohdistuu esityksen mukaisesti kaikkein vähävaraisimmille.

– Se 60 miljoonaa riittää siis 800 000 tukikuukauteen 75 eurolla. Se jo kertoo sen, että sen saajien joukossa on aivan tavallisia pienituloisia köyhiä suomalaisia, ei pelkästään lapsiperheitä vaan myös eläkeläisiä, työttömiä, niitä ihmisiä, jotka ovat aidosti joutuneet tämän epidemian, sen rajoitusten takia myös lisäkustannusten kohteeksi.

– Me olemme myöntäneet miljardeja kunnille ja yrityksille työpaikkojen säilyttämiseksi niin että tämä homma rullaa eteenpäin. On kohtuullista, että me myös kohdistamme suoraa tukea kaikkein pienituloisimmille ihmisille.

RKP:n Anders Adlercreutz sanoi perussuomalaisten kritiikin kohdistuvan siihen, ”että osa heistä, jotka saavat tätä tukea, ovat syntyneet ulkomailla, ehkä ovat erinäköisiä kuin me, ehkä puhuvat vielä vähän heikosti maan kieliä, ja koska tämä, että heitä tuetaan, mitä ilmeisimmin on niin vastenmielinen ajatus, katsotaan, että tuki pitää viedä kaikilta muiltakin.”

– Tämä on erikoinen maailmankuva, maailmankuva, jota pidän varsin valitettavana.