Lehtikuva/Jussi Nukari

Vasemmistoliiton HX-kritiikki ei saa tukea.

Pääministeri Sanna Marin ei yhdy hallituskumppani vasemmistoliiton näkemyksiin HX-hankkeesta. Vasemmistoliiton puoluehallitus totesi sunnuntaina , että hävittäjähankinnan budjettiin on suhtauduttava kuten kaikkiin muihinkin valtion menoihin. Myös hankinnan lykkäämistä on selvitettävä.

Marin sanoi politiikan toimittajien tilaisuudessa tiistaina, että HX-hanke pohjautuu eduskunnassa vahvistettuun turvallisuuspoliittiseen selontekoon, jossa on linjattu ilmapuolustuksen suorituskyvyn korvaaminen täysimääräisesti.

– Tämän linjauksen puitteissa hallitus toimii. Eduskunnalla on tässäkin asiassa ylin linjausvalta. Niin kauan kuin sillä ei ole muuta kantaa, hallitus kunnioittaa ja vie määrätietoisesti sitä eteenpäin.

Budjettiriihen alla työllisyystoimista eniten on puhuttanut työttömyysturvan lisäpäivien eli niin sanotun eläkeputken poistaminen. Marin ei toimittajatapaamisessa ottanut kantaa mihinkään yksityiskohtiin.

– Kyse on kokonaisuudesta. Hallitus on sitoutunut siihen, että budjettiriihessä tehdään päätökset ja luodaan näkymä siitä, millä tavalla 30 000 ensimmäistä päätösperäistä työpaikkaa pitkällä aikavälillä syntyy. Lisäksi hallitus on päättänyt neljännen lisätalousarvion yhteydessä nostaa työllisyystavoitetta tästä ajankohtaisesta tilanteesta johtuen.

ILMOITUS

Kuinka paljon tavoitetta nostetaan, siitä päätetään budjettiriihessä.

Eläkeputki kuuluu asioihin, joissa riihessä keskustellaan.

Hallituksen budjettiriihi järjestetään ensi viikon maanantaina ja tiistaina. Pääministeri Marin on varautunut siihen, että se jatkuu keskiviikkoon asti.