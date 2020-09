Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Paavo Arhinmäki pitää nyt noussutta keskustelua elitistisenä.

Vasemmistoliiton puoluehallitus esitti sunnuntaina opetusministeri Li Anderssonin vanhempainvapaan sijaiseksi kansanedustaja Jussi Saramoa. Päätöksen asiasta tekee puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous.

Uutisen jälkeen Saramon pätevyys tehtävään on kyseenalaistettu, koska hän on koulutustaustaltaan datanomi.

Toisaalta hän ollut vuosia työssä politiikassa ja toiminut erityisavustajana juuri opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Opetusministeri Li Anderssonin mukaan ”keskustelu on tehnyt harvinaisen selväksi, että tietoa ammatillisesta koulutuksesta sekä arvostusta sitä kohtaan pitää edelleen merkittävästi lisätä!”

Viime päivien koulutuspoliittinen keskustelu on tehnyt harvinaisen selväksi, että tietoa ammatillisesta koulutuksesta sekä arvostusta sitä kohtaan pitää edelleen merkittävästi lisätä! — Li Andersson (@liandersson) September 8, 2020

Andersson jatkaa, että ”yhteiskunnan päätöksenteon paikoille pitääkin voida nousta erilaisista koulutustaustoista, ja minusta on äärimmäisen tärkeää viestiä, että ammatillisista oppilaitoksistakin noustaan niin politiikkaan, yritysmaailmaan kuin korkeakouluihinkin”.

ILMOITUS

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki pitää Saramon koulutustausta noussutta keskustelua elitistisenä.

”Jo nyt Jussi saanut päälleen hyökkäyksen siitä, etteikö opetusministerinä voisi toimia ammatillisen toisen asteen koulutuksen pohjalta. Tällainen ajattelu on kovin elitististä ja myös paljastaa sen, miten moni puhuu kauniisti ammatillisen koulutuksen merkityksestä, mutta tosiasiassa väheksyy sen tuomaa osaamista”, Arhinmäki kommentoi aamulla Facebookissa.

Tässäkö syy ammatillisen koulutuksen leikkauksiin?



Hän kysyy, onko tällaisessa elitistisessä ajattelussa syy myös siihen, miksi koulutusleikkauksia on erityisesti kohdistettu toisen asteen ammatilliseen koulutukseen.

Arhinmäen mukaan Suomessa on arvostettu ja pyritty siihen, että maan johtopaikoille voi nousta erilaisilla taustoilla ja koulutuksilla.

”Sitä on pidetty nimenomaan suomalaisen demokratian yhtenä hienoimmista piirteistä, että ihan tavalliset ihmiset voivat nousta ministereiksi asti.”

”Vasemmisto on ollut aina ollut sivistys- ja kulttuuriliike. Ajatuksena on ollut se, että duunarilla on mahdollisuus opiskella opintopiireissä, kursseilla ja työväenopistoissa. On tarjottu taide- ja kulttuurielämyksiä ja osallistumismahdollisuuksia kaikelle kansalle”, hän jatkaa.

Li Anderssonin mukaan Suomessa on erittäin vetovoimainen ammatillinen koulutus.

”Yksi syy vetovoimaisuudelle on juurikin se, että ammatillinen koulutus on tasavertainen vaihtoehto lukiokoulutukselle. Se antaa yhtäläisen jatko-opintokelpoisuuden ja opiskelija voi aina jatkaa opintojaan omien kiinnostustensa ja kykyjensä mukaisesti.”