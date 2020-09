Koronan toinen vaihe lähestyy tai on peräti alkanut. Nyt yhteiskunta on lienee varautunut paremmin. Kasvomaskien jako on alkanut, ja niiden käyttö ei saa jäädä nyt kellään varallisuudesta kiinni.

Yksi asia on pistänyt silmään käytettyjä maskeja heitettynä kadulle on tullut vastaan, ja tuohon tarvitaan muutos. Pitäisikö kokeilla samaa käytäntöä kuin huumeiden käyttäjien suhteen, eli likaisia maskeja vastaan saa vasta uusia ja puhtaita tilalle? Mielestäni niiden paikka ei ole kadulla vaan pitäisi löytyä joku hygieenisempi ratkaisu. Narkomaanit ovat puhtaat neulansa omassa helvetissään ansainneet, ja en todellakaan ole tätä oikeutta heiltä pois viemässä.

Turvavälit ja käsihygienia ehdottomasti kunniaan. On aika ottaa jokaisen itseään niskasta kiinni näissä asioissa. Siellä missä ihmisiä tulee ja menee, on saatettava käsidesien saatavuus hyvälle tasolle. Hiukan ovat alkaneet taas nämä puolet jäämään huonolle hoidolle, aivan kuin pandemia olisi ohit. Myös eturintamalla työskenteleville siistijöille, terveydenhoidon ammattilaisille ym. on suunnattava tuntuvasti lisää resursseja.

Jorma Talikka

Janakkala