Eteläkorealainen perijätär joutuu riippuliitäessään taifuunin heittämänä rajan yli Pohjois-Koreaan. Näin alkaa Netflixin eteläkorealainen sarja Crash landing on you, joka on kerännyt kansainvälistä huomiota tarkasta ja todenmukaisesta kuvauksestaan arjesta Pohjois-Koreassa.

Kurkistus Pohjois-Koreaan korealaisen draaman kautta kiinnostaa. Sarja on ollut todella suosittu useissa Aasian maissa ja katsotuin sarja viime keväänä muun muassa Kiinassa ja Japanissa.

Crash landing on you on herättänyt kiinnostusta myös länsimaissa. Se oli kuudenneksi katsotuin sarja Yhdysvalloissa koronakevään aikana.

Eteläkorealaisella populaarikulttuurilla on merkittävä seuraajakunta Pohjois-Koreassa juuri nuorten parissa.

Crash landing on you kuvaa eroa pienen kylän ja Pjongjangin eliitin elämän välillä. Sähköt katkeilevat niin Pjongjangissa kuin kylissä, mutta vain kylissä ruokaa säilytetään jääkaappien sijaan maanalaisissa kellareissa. Päähenkilöt käyvät ostamassa kiellettyjä tuotteita tiskin alta jangmadang-toreilla, jotka syntyivät 1990-luvun Pohjois-Korean nälänhädän aikana.

Sarjan yhtenä käsikirjoittajana on Pohjois-Koreasta loikannut Kwak Moon-wan. Hänen lisäkseen sarjassa on ollut neuvonantajina useita loikkareita, jotka ovat kertoneet yksityiskohtia elämästä Pohjois-Koreassa.

Sarja on saanut loikkareilta kehujen lisäksi myös kritiikkiä. Koreoiden välinen raja on yksi maailman valvotuimmista ja miinoitetuimmista, mutta sarjassa sen ylittäminen käy melko kevyesti eikä ruuastakaan ole pulaa.

Pohjois-Koreasta loikannut tubettaja Jung Ha-neul on arvostellut sarjan kuvausta maan armeijasta ja sanonut, ettei olisi ikinä riskeerannut henkeään ylittäessään rajaa, mikäli Pohjois-Korean armeija olisi ollut näin lämminhenkinen.

Muutosta Koreoiden

välisissä suhteissa

Tänä kesänä tuli kuluneeksi 70 vuotta Korean sodan syttymisestä. Etenkin nuorille eteläkorealaisille suljettu naapurimaa näyttäytyy abstraktina, lähinnä otsikkoina Kim Jong Unista ja ohjuksista. Rajan takana elävien 25 miljoonan korealaisen elämä on täysin suljettua ja vierasta.

Crash landing on you on poikkeuksellinen kuvaus arjesta Pohjois-Koreassa, mutta se on myös iso muutos siihen, miten pohjoiskorealaiset on aiemmin kuvattu eteläkorealaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa. Pohjois-Korea esiintyy tyypillisesti yksiulotteisesti pohjoiskorealaisten vakoojien tai potentiaalisen konfliktin kautta.

Crash landing on you kuvaa pohjoiskorealaiset ihmisinä ja korealaisina. Pienen kylän naiset ovat solidaarisia toisilleen, eikä kaveria ilmianneta kielletyn puhuvan riisinkeittimen omistamisesta.

Liberty in North Korea -järjestön Etelä-Korean-maajohtaja Sokeel Park uskoo huippusuositun sarjan lisänneen eteläkorealaisten nuorten ymmärrystä pohjoiskorealaisia kohtaan enemmän kuin mitkään Etelä-Korean hallituksen johtamat hankkeet tai ”konsertit yhtenäisyyden puolesta”. Liberty in North Korea on yhdysvaltalainen kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö, joka antaa suojaa ja apua Kiinassa oleville pohjoiskorealaisille pakolaisille.

– Sarja kuvaa virkistävällä tavalla eri näkökulmista pohjoiskorealaista yhteiskuntaa ilman tarpeetonta tuomitsemista ja näyttää, kuinka pohjoiskorealaiset ovat samaistuttavia, jopa rakastettavia ihmisiä kulttuurieroista huolimatta, sanoo Park.

Leidenin yliopiston apulaisprofessorin Christopher Greenin mukaan eteläkorealaiset ovat saaneet hyvin monenlaisia kuvauksia pohjoiskorealaisista Etelä-Korean demokratisoitumisen jälkeen 1987.

Etelä-Koreassa merkittävä konservatiiveja ja liberaaleja erottava asia on suhtautuminen Pohjois-Koreaan. Konservatiivien johtamat hallitukset (2008 ja 2017) toteuttivat tiukkaa Pohjois-Korean vastaista politiikkaa. Maan nykyisen liberaalin presidentin Moon Jae-inin nousun taustalla on rauhaa edistävä politiikka Korean niemimaalla, minkä seurauksena etenkin vuonna 2018 maiden johtajat kävivät neuvotteluja mahdollisen rauhansopimuksen aikaansaamiseksi. Vuonna 2018 myös avattiin Koreoiden välinen yhteystoimisto, jonka Pohjois-Korea räjäytti kesäkuussa.

– Crash Landing on you kertoo eteläkorealaisten näkemyksistä maiden väleistä 2018 ja 2019, jolloin sarja on ideoitu sekä tuotettu, kertoo Green.

Hän pitää kiinnostavana sitä, miten sarja kuvaa sen ajan ilmapiiriä ja suuria toiveita muutoksesta Korean niemimaalla.

– Se oli hetki, jolloin eteläkorealaiset uskoivat siihen, että maiden suhteet voisivat muuttua, Moon Jae-inin hallinto oli aktiivisesti vaikuttanut tähän.

Sarjan päähenkilö Yoon Se-ri puhuukin useaan otteeseen siitä, että tulevaisuudessa Koreat yhdistyvät. Yhteiskorealaista henkeä näkyy useassa kohtaa sarjaa. Etelä-Koreassa tehtävää suorittamassa olevat pohjoiskorealaiset sotilaat eivät voi olla iloitsematta yhdessä eteläkorealaisten kanssa, kun Etelä-Korean jalkapallomaajoukkue tekee maalin vanhaa vihollista Japania vastaan.

Katsotaanko sarjaa

Pohjois-Koreassa?

Pohjois-Korea on reagoinut Crash landing on you -sarjaan sekä eteläkorealaisen Ashfall-elokuvan Pohjois-Koreasta antamaan kuvaan. Maa on Uriminzokkiri-sivustollaan tyrmännyt eteläkorealaisen viihdeteollisuuden viime aikojen Pohjois-Koreaa kuvaavat teokset törkeänä provokaationa ja Pohjois-Korean vastaisena petollisena, keksittynä, absurdina ja likaisena strategisena propagandana.

Pohjois-Koreassa on laitonta kuluttaa eteläkorealaista tai esimerkiksi länsimaalaista viihdettä. Silti maahan salakuljetetaan Kiinan kautta usb-tikuilla etenkin eteläkorealaista populaarikulttuuria myytäväksi pöydän alta jangmadang-toreilla. Christopher Greenin mukaan K-draaman katselu on Pohjois-Koreassa toisaalta todellisuuspaon muoto ja toisaalta nuorison keino kapinoida.

– Eteläkorealaisella populaarikulttuurilla on merkittävä seuraajakunta Pohjois-Koreassa juuri nuorten parissa ja vähemmässä määrin vanhemmissa ikäluokissa. K-draama on yksi useista väylistä, joiden kautta nuoret pohjoiskorealaiset saavat käsitystä (tosin eivät aina niin realistista) elämästä Etelä-Koreassa, kertoo apulaisprofessori Green.

Sokeel Park ja Christopher Green uskovat, että Crash landing on you -sarjaa katsotaan Pohjois-Koreassa, mutta näkemykset reaktioista sarjaan ovat erilaiset.

Park uskoo sarjan antavat nuorille pohjoiskorealaisille uudenlaista kuvausta maasta ja uudenlaisia pohjoiskorealaisia hahmoja. Näin ollen Park pitää heitä sarjan kiinnostavimpana katsojakuntana.

Green taas epäilee sarjan vetovoimaa pohjoiskorealaisiin. Se ei tarjoa kaivattua todellisuuspakoa, sillä sarja sijoittuu suurelta osin Pohjois-Koreaan. Pohjoiskorealaisten keskuudessa kiinnostusta voi herättää se, miten heidän maansa sarjassa esitetään.