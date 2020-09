Jarmo Lintunen

Valtiolla oli vuonna 2000 erikoinen ongelma. Rahaa tuli roppakaupalla ja vaatimukset sen laittamisesta jakoon kasvoivat. Ei käy, sanoi vasemmistoliiton puheenjohtaja, ministeri Suvi-Anne Siimes.

– Haluamme me vasemmistolaiset myöntää sitä tai ei, mutta totta se on, että jos nyt pannaan rahaa jakoon, se vähentää pitkässä juoksussa juuri niiden ihmisten asemaa, joita me viattomuudessamme ehkä haluamme auttaa, hän sanoi (KU 1.9.2000).

Syy oli suhdannepolitiikka. Jossain vaiheessa kasvu hyytyy ja siihen pitää varautua.

Siimeksen mielestä vasemmiston pitäisi asettaa painopisteitä siitä, miten olemassa olevia resursseja jaettaisiin paremmin. Hänen mukaansa vasemmistossa oli vaikea myöntää, että kaikki sen rakentama ei ole maailman parasta ja että asioita on muutettava, koska maailma on muuttunut.