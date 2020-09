Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Puheenjohtajasta äänestetään hajautetussa puoluekokouksessa lauantaina.

Keskusta aloittaa tänään kaksipäiväisen puoluekokouksensa, joka järjestetään Oulussa sekä 15 etäpisteessä ympäri Suomen. Lauantaina ratkeaa, jatkaako puolueen puheenjohtajana Katri Kulmuni vai nouseeko paikalle vahvimpana ehdokkaana pidetty tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko.

Muut ehdokkaat puheenjohtajaksi ovat kansanedustaja Petri Honkonen ja päivänpolitiikan ulkopuolelta yrittäjä Ilkka Tiainen.

Puoluekokous piti alun perin järjestää kesäkuussa, mutta koronan takia ajankohtaa siirrettiin ja järjestelyt päätettiin hajauttaa. Oulussa ei näin ollen nähdä perinteistä lippumarssia tai keskustan kokouksista tuttua kansallispukujen kirjoa.

Puheenjohtajan kausi on yleensä kaksivuotinen, mutta Kulmunin jatko on vaakalaudalla jo vuoden jälkeen. Istuva puheenjohtaja on vakavasti haastettu puoluekokouksessa hänen jatkohaluistaan huolimatta viimeksi vuonna 1980, jolloin nuori ulkoministeri Paavo Väyrynen haastoi ja voitti pitkäaikaisen puheenjohtajan Johannes Virolaisen.

Vuonna 1990 Väyryselle ilmaantui haastajia, eikä hän lopulta tavoitellut enää jatkoa. Myös Mari Kiviniemi vetäytyi ennen puoluekokousta.

Puolueen aiempien naispuheenjohtajien kaudet ovat olleet lyhyitä. Anneli Jäätteenmäki oli johdossa vain noin vuoden jätettyään tehtävänsä Irak-skandaalin takia. Kiviniemi johti puoluetta yhden kauden.

Kulmunin vuosi on ollut täynnä turbulenssia. Joulukuussa hän vaikutti pääministeri Antti Rinteen eroon vedettyään tältä luottamuksensa. Taustalla oli Posti-jupakka, mutta epäluottamuksen kerrottiin kyteneen SDP:n ja keskustan välillä laajemminkin.

Kesäkuussa Kulmuni erosi valtiovarainministerin paikalta esiintymiskoulutuksensa maksuista syntyneiden epäselvyyksien takia. Kriisiviestinnästä tunnettu Tekir oli antanut Kulmunille puoluejohtajan tehtävään liittyvää sparrausta, mutta laskut menivät ministeriöiden ja veronmaksajien maksettaviksi. Eronsa yhteydessä Kulmuni kertoi maksavansa laskut itse.

Kulmunin taakkana on myös se, ettei hän ole onnistunut nostamaan puolueen kannatusta 10–12 prosentin pinnasta. Hän itse on vedonnut siihen, että työnsä on vielä kesken eikä muutosta synny nopeasti.

Puoluesihteeri Pirkkalainen saamassa jatkoa

Kannatuskurimuksessa oleva keskusta linjaa kahden päivän aikana myös politiikkaansa. Kokouksessa hyväksytään uudistusohjelma 2030-luvulle ja käsitellään yli 260 aloitetta.

Lauantaina valitaan kaksivuotiselle kaudelle myös kolme varapuheenjohtajaa. Ehdokkaina ovat kansanedustajat Hilkka Kemppi ja Pasi Kivisaari sekä erityisavustaja ja entinen meppi Riikka Pakarinen. Ehdokkaita voi tulla vielä lisää.

Jo nyt näyttää selvältä, että iso osa varapuheenjohtajista vaihtuu, sillä nykyiset varapuheenjohtajat Juha Rehula, Hannakaisa Heikkinen ja Petri Honkonen eivät ainakaan vielä ole ilmoittautuneet kisaan mukaan.

Myös puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen kausi on katkolla, mutta hän on saamassa jatkokauden, koska vastaehdokkaita ei ole.