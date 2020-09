Lehtikuva/Mikko Stig

Jokerien peli Minskissä on peruttu

Pelimatka Valko-Venäjälle kohtasi laajaa vastustusta.

KHL-jääkiekkojoukkue Helsingin Jokerien lento Valko-Venäjälle on peruttu, eikä joukkue pelaa KHL:n avausotteluaan tänään Minskissä. Joukkue vahvistaa STT:n tiedot. Jokerien oli määrä lentää tänään illalla paikallisen Dinamon kanssa pelattavaan avausotteluun.

Jokerien Valko-Venäjän-pelimatka on kohdannut vastustusta lähes kaikilta kuviteltavissa olevilta tahoilta. Esimerkiksi Helsingin Jokerien kannattajayhdistys Eteläpääty ry otti voimakkaasti kantaa Valko-Venäjälle lähtöä vastaan.

Joukkueeseen on vedottu ministeritasolta asti, ja viimeisimpänä Jokereiden Instagram-tilin seinälle on ilmestynyt satoja suomen- ja englanninkielisiä viestejä, joissa pyydetään joukkuetta olemaan tukematta ”säälimätöntä diktaattoria”.

Diktaattorilla viitataan 26 vuotta maata itsevaltaisin ottein hallinneeseen ja usein hokkarit jalassa esiintyvään Valko-Venäjän presidentiksi julistautuneeseen Aljaksandr Lukashenkaan. Lukashenkan uudelleenvalinnan varmistaneita vaaleja pidetään laajasti vilpillisinä. Niitä seuranneissa mielenosoituksissa on tehty massoittain mielivaltaisia pidätyksiä, median- ja sananvapautta on rajoitettu entisestään ja pidätettyjä on muun muassa ihmisoikeusjärjestöjen mukaan myös kidutettu.

Myös paikallisjoukkueen fanit protestoivat



Myös paikallisen Dinamon kannattajat ovat aiemmin ilmoittaneet boikotoivansa otteluita. Boikotti juontaa juurensa siitä, että muun muassa joukkueen seurapomo Dmitri Baskov on ilmoittanut, että Lukashenkalla on hänen täysi tukensa.

Minskin Dinamon faniklubi Byzone julkaisi jo pari viikkoa sitten Instagram-tilillään avoimen kirjeen, jossa ilmoitti boikotoivansa joukkueen kotipelejä ”ilman määräaikaa” eli toistaiseksi. Klubi vaatii muun muassa rehellisiä uusia presidentinvaaleja, pidätettyjen vapauttamista ja väkivallan tuomitsemista.

– On häpeä tulla identifioiduksi joukkoon, joka tukee turvallisuusjoukkojen laittomuuksia ja Valko-Venäjän kansan kansanmurhaa, faniklubi muotoilee kannanottonsa.

Jokerien fanit ovat olleet sitä mieltä, että ottelusta pitäisi antaa luovutusvoitto. Venäjänkielinen urheilusivusto gol.ru uutisoi, että luovutusvoiton lisäksi ottelun jättäminen väliin maksaisi kolme miljoonaa ruplaa, joka on reilut 30 000 euroa. Jokereiden liikevaihdossa tämä on pisara meressä, sillä raskaasti tappiollisen seuran liikevaihto oli viime vuonna 14,4 miljoonaa euroa.

Jokerit siirtyi kotimaisesta SM-liigasta KHL:ään vuonna 2014.