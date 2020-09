Lehtikuva/TImo Heikkala

Ulkoistamissuunnitelma koskee yli 300 työntekijän työehtoja.

Oulun kaupunki aikoo ulkoistaa ateria- ja puhtauspalvelunsa. Perustelu tälle on halvemmat työvoimakustannukset, kertoi Kaleva tiistaina.

Oulun ulkoistamissuunnitelma koskee yli 300 ateria- ja puhtauspalveluiden työntekijän työehtoja ja työsuhteita. Säästöä syntyisi kaupungin talousjohtajan Jukka Weisellin mukaan 2,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Ammattiliitot JHL ja Jyty pitävät kaupungin suunnitelmia armottomana henkilöstön kurittamisena ja törkeänä työehtoshoppailuna. Liitot kehottavat Oulun päättäjiä muistamaan, että ulkoistetut palvelut ovat aina kalliimpia kuin omana työnä tuotetut.

– Oulu suunnittelee pahimman luokan työehtosopimusshoppailua. Pelkät euronkuvat silmissä vilkkuen tehdyt päätökset ovat armottomia ja lyhytnäköisiä. Pienipalkkaisten ammattilaisten elannon kurjistaminen ja työsuhteiden vaarantaminen on surkeinta mahdollista päätöksentekoa. Ulkoistaminen voi romuttaa myös kaupunkilaisten palvelut, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo.

Liitot pitävät asian valmistelua salamyhkäisenä. Kuntien yhteistoimintalain mukaisesti työnantajan on selvitettävä henkilöstön edustajille millaisia seurauksia työehtosopimuksen vaihtumisesta on työntekijöille.

ILMOITUS

– Hyvä yhteistoiminta edellyttää, että Oulu antaa pääluottamusmiehille täsmällistä, riittävää ja oikea-aikaista tietoa. Yhteistoimintalakia on noudatettava Oulussakin, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki huomauttaa.

Yritys hakee voittoa



Liitot tähdentävät, että palvelujen tuottaminen maksaa yrityksille siinä missä kunnillekin. Toisin kuin julkinen palveluntuottaja, yritykset hakevat toiminnallaan taloudellista voittoa. ”Euroja tuijottaen tehdyt ratkaisut” ovat JHL:n ja Jytyn mukaan osoittautuneet monessa kunnassa lopulta kalliimmiksi kuin omana työnä tuotetut palvelut.

– Mikäli Oulun päättäjät eivät ymmärrä omaa parastaan ja hyödynnä muualta Suomesta saatuja kokemuksia, on pakko kysyä millainen ketunhäntä tässä on kainalossa? Kenen tarpeisiin Oulu on ulkoistamisiaan suunnittelemassa, kysyvät Niemi-Laine ja Pihlajamäki.

Vastaavanlainen työehtokiista oli viimeksi Turussa, missä kaupungin omistama ruoka- ja kiinteistöpalveluja tarjoava Arkea yritti työehtoshoppailua vaihtamalla työnantajaliittoa ja siirtämällä työntekijät halvempien työehtosopimusten piiriin. Kiista ratkesi viime joulukuussa. Kahden lakon jälkeen Arkea palasi entiseen työnantajaliittoon.

JHL ja Jyty muodostavat yhdessä julkisen alan neuvottelujärjestö JAUn. JAU edustaa noin kolmasosaa kunta-alan henkilöstöstä.