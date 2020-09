Mikä Yle-lain muutos?

– Yle-lain muuttamisen taustalla on Medialiiton EU:n komissiolle tekemä kantelu.

– Medialiitto katsoo, että Yleisradion tekstimuotoisten verkkosisältöjen tarjonta on nykyisessä laajuudessaan ristiriidassa EU:n valtiontukisääntelyn kanssa.

– Medialiiton näkemyksenä on, että Yleisradion tekstimuotoinen verkkojournalismi on laajuudeltaan poikkeuksellista niin pohjoismaisesta kuin laajemmasta eurooppalaisesta näkökulmastakin arvioituna.

– EU:n valtiontukisääntely ei vaikuta radio- ja tv-ohjelmien jakeluun verkossa.

– Liikenne- ja viestintäministeriö laittoi kesäkuussa lausunnolle luonnoksen Yle-lain muuttamiseksi.

– Muutoksen myötä Yleisradio ei enää pääosin saisi julkaista tekstisisältöä, johon ei liity ääntä tai liikkuvaa kuvaa.

– Ylelle kaavailtu tekstisisältörajoitus ei kuitenkaan koskisi STT:n tuotantoa, kiireisiä uutistilanteita, vähemmistökielisiä palveluja, viranomaistiedotteita eikä kulttuuri- ja oppimissisältöjä. (STT)