Hallituspuolueista RKP haluaa poistaa sen, samoin enemmistö Ylen kyselyyn vastanneista vihreistä ja keskustalaisista.

Pitäisikö niin sanottu eläkeputki poistaa, kysyi Yle kansanedustajilta. Kyselyyn vastanneista 122 kansanedustajasta ikääntyneiden työttömyysturvan lisäpäivien säilyttämisen kannalla oli 63 ja poistamista kannatti 47. Loput eivät osanneet vastata kysymykseen.

Eläkeputken alaikäraja on 62 vuotta vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä. Valtiovarainministeriön työryhmä esitti putken poistamista yhtenä keinona parantaa ikääntyneiden työllisyyttä.

Hallituspuolueista kyselyyn vastanneista vasemmistoliiton ja RKP:n edustajilla on selvin kanta. Kaikkien vasemmistoliitosta vastanneiden mielestä putki pitää säilyttää, rkp:läisten poistaa.

– Eläkeputki on taannut edes jonkinlaisen turvan ikääntyvälle työttömälle, jonka työura on ollut vajaa ja rikkonainen etenkin siellä työelämän ehtoopuolella, vasemmistoliiton Markus Mustajärvi kommentoi Ylelle.

SDP:stä yksi edustaja kannatti putken poistamista ja 27 vastusti. SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin ei kuitenkaan sulkenut eläkeputkeen kajoamista pois puheessaan puoluekokouksessa viime viikolla.

Kyselyyn vastanneiden keskustalaisten kannat hajosivat.

Vihreistä selkeä enemmistö kannattaa eläkeputken lakkauttamista. Satu Hassin mukaan putki ei ole työttömällekään pelkästään etu.

– Eläkeputki on monille työnantajille myöskin veruke. On OK irtisanoa ikääntyviä työntekijöitä, kun on se eläkeputki

Oppositiossa selkeä enemmistö kokoomuslaisista kannattaa eläkeputken lakkauttamista ja yhtä selkeä perussuomalaisista on sitä vastaan.

Uutissuomalaisen viime viikolla julkaisemassa mielipidemittauksessa 58 prosenttia suomalaisista haluaa säilyttää ikääntyvien työttömien mahdollisuuden eläkeputkeen.