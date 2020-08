All Over Press

Kurdijoukkueilla on väistämättä myös poliittinen ulottuvuutensa.

Kolmosdivarissa pelaava FC Finnkurd on erikoinen joukkue. Poikkeuksellista ei ole tapa, jolla se lähes kaksikymmentä vuotta sitten syntyi: alasarjajengit tapaavat usein syntyä kaveriporukan pelailusta, joka sitten pikku hiljaa muuttuu tavoitteellisemmaksi.

Harvinaista ja kiinnostavaa sen sijaan on joukkueen sidos yhteisöönsä: kuten nimestä voi päätellä, Finnkurdille tämä yhteisö ovat Suomen kurdit. Joukkueen pelatessa alemmissa sarjoissa saattoi koko avauskokoonpano koostua kurdeista, mutta tätä nykyä mukana on muitakin.

Jalkapallo on kurdien keskuudessa ylivoimaisesti suosituin urheilulaji. Koska noin 30-miljoonaisella kansalla ei ole omaa maata eikä täten myöskään kansainvälisten lajiliittojen tunnustamaa maajoukkuetta, ovat monet kanavoineet intohimonsa seuratoimintaan.

Lähi-idän ulkopuolisista kurdijoukkueista tunnetuin lienee ruotsalainen Dalkurd FF, joka muutama vuosi sitten piipahti peräti Allsvenskanissa eli Ruotsin ylimmällä sarjatasolla. Visiitti jäi yhden sesongin mittaiseksi, vaikka loppukaudesta joukkuetta pelastamaan värvättiin muuan Eero Markkanenkin

Niin Finnkurd kuin Dalkurdkin korostavat toiminnassaan sosiaalista vastuullisuutta. Dalkurdin perustivat alun alkaen kurditaustaiset maahanmuuttajat tarkoituksenaan tuoda nuorille järkevää tekemistä. Myöhemmin isoksi kasvanut seura on perustanut omia akatemioitaan paitsi Ruotsiin, myös Kurdistaniin.

Tuore pääkaupunkiseudun alasarjoihin keskittyvä Seisomakatsomo-verkkomedia jututti tovi sitten Finnkurdin valmentaja Mucahit Yilmazia, joka kertoi haaveekseen tehdä Finnkurdista ”Suomen Dalkurd”: menestyvä seura, joka voisi kenties nousta peräti Veikkausliigaan. Siihen on toki vielä matkaa, mutta viime vuosina toimintaa on kehitetty reilusti ammattimaisempaan ja tavoitteellisempaan suuntaan.

Paitsi sosiaalinen, kurdijoukkueilla on väistämättä myös poliittinen ulottuvuutensa. Yilmaz kertoo Seisomakatsomon haastattelussa, miten joukkueen alkuvuosina oli herännyt ajatus siitä, että Finnkurdissa pelaamisen kautta nuoret kurdit voisivat saada lisää tietoa omasta kulttuuristaan ja kielestään. ”Kurdit ovat maailman suurin kansa, jolla ei ole omaa maataan, eivätkä kurdit saa usein käyttää omaa kieltään tai kantaa omaa lippuaan. Siksi olen kiitollinen Suomelle, että täällä voimme tuoda sitä esiin”, hän toteaa.

Dalkurdista on usein puhuttu ”kurdien maajoukkueena”: sen otteita seurataan ympäri maailmaa, ja sen menestys on tarjonnut monille lohtua ja eskapismia Kurdistania riivaavan sodan keskellä. Kurdistanin lipun värejä peliasuissaan kantava joukkue pakottaa jalkapalloyhteisön pohtimaan kurdien diasporaa ja lisää väistämättä tietoisuutta paitsi kurdiyhteisöistä, myös niiden kulttuurista ja asemasta yhteiskunnassa.

Jalkapallo voi toimia tässä loistavana välittäjänä: paitsi, että nuoret maahanmuuttajat voivat joukkueessa pelatessaan saada järkevää tekemistä ja kiinnittyä yhteiskuntaan, voivat joukkueet myös jo pelkällä olemassaolollaan edistää ihmisryhmien välistä dialogia ja yhteisymmärrystä.

