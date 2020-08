Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Osa poliitikoista järkyttyi Jämsän Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta, toiset valitsivat hallituksen syyttelyn.

Metsäyhtiö UPM kertoi keskiviikkona suunnittelevansa Jämsän Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista tämän vuoden loppuun mennessä. Suunnitelma tarkoittaisi noin 450 työpaikan menetystä.

Muut Kymin, Kaukaan ja Pietarsaaren sellutehtailla sekä Tervasaaren tehtaalla Valkeakoskella käynnistyvät yt-neuvottelut uhkaavat vähentää yhteensä 160 työpaikkaa.

Vasemmistoliiton keskisuomalainen kansanedustaja Juho Kautto peräänkuuluttaa vastuunkantoa metsäyhtiö UPM:ltä.

– Yt-neuvotteluissa on nyt käännettävä kaikki kivet ja etsittävä aitoja, työntekijöitä suojelevia toimia, hän vaatii.

Kauton mukaan myös Suomen hallitukselta odotetaan nyt panostuksia Jämsän seudulle, jotta alueen elinvoimaisuus säilyy.

– Suomen taloutta ollaan nyt koronan takia elvyttämässä. Syyskuun budjettiriihessä on suunnattava elvyttäviä toimenpiteitä Jämsään ja laajemmin seutukunnille, Kautto sanoo.

Lopulliset päätökset tehtaan sulkemisesta tehdään, kun yt-neuvottelut on käyty. Sulkemisen myötä sanomalehtipaperin valmistaminen Suomessa päättyisi.

– Tehtaan sulkeminen olisi erittäin harmillinen päätös kaikille jämsäläisille. Mikäli pahin toteutuu, on UPM:n varmistettava, että työntekijöille tarjotaan mahdollisuuksia uudelleenkoulutukseen ja tukea muutokseen. Tämä on vähintä mitä voidaan voittoa tekevältä yhtiöltä vaatia.

Kulmuni: Muut puolueet veroja kiristämässä



Jämsäläisen SDP:n kansanedustajan Piritta Rantasen mukaan UPM:n ilmoitus on kova isku erityisesti tehtaalla työskenteleville ihmisille, mutta myös Jämsälle ja koko Keski-Suomen elinvoimalle.

– On ensisijaisen tärkeää, että ihmiset saavat kaiken mahdollisen tuen tässä tilanteessa. Työnantajan on kannettava vastuunsa siitä, mihin työntekijät tulevaisuudessa sijoittuvat ja meidän kaikkien on tehtävä parhaamme, jotta tilanteesta selvitään, Rantanen sanoo.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni kommentoi Facebookissa, että uutisen viimeistään pitäisi herättää. ”Ilman teollisuutta emme voi ylläpitää nykymuotoista, kuitenkin hyvinvoivaa Suomea.”

Kulmunin mielestä Suomessa on käyty pitkään ”aivan ihmeellistä keskustelua metsistä, metsätaloudesta ja teollisuuden kustannuksista”.

”Ikään kuin olisi ilmastoteko, jos meillä ei olisi tehtaita ja nykymuotoista metsätaloutta. Silloin meillä ei ole hyvinvointiakaan, mutta tuotteet maailmalle valmistettaisiin muualla.”

Kulmuni syytti ”muiden puolueiden” vaativan jatkuvasti merkittäviä veronkiristyksiä kotimaiselle teollisuudelle puhumalla ympäristölle haitallisista tuista.

”Nämä vaateet on torjuttu – ja tullaan torjumaan. Sen sijaan on katsottava, mitä hallitus voi näiden teollisten työpaikkojen eteen tehdä.”

Orpo syyttää hallitusta



Syyttelylinjalla oli myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Hän sanoi Iltalehdessä tehtaan sulkemisen olevan Marinin hallituksen syy.

– Kyse on paperikoneiden kannattavuuseroista. Hallitus on jo nostanut kustannuksia mutta ei ole tehnyt mitään, mikä antaisi näkymää ja varmuutta sille, että paperin tekeminen on Suomessa kannattavaa jatkossakin.

Orpon mukaan hallitus olisi voinut estää tehtaan sulkemisen.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajan Jussi Saramon mielestä Orpon väite on ala-arvoinen.

Nyt mennään niin matalalta riman ali etten viitsi edes linkittää. Veikkaan että tällainen vain syventää kokoomuksen kriisiä. Vai onko Suomessa sittenkin tilaa trumpilaisuudelle? "Petteri Orpon kova väite: Kaipolan sulkeminen Sanna Marinin hallituksen syytä | Iltalehti" — Jussi Saramo (@jussisaramo) August 26, 2020

Pääministeri Sanna Marinin mukaan työ- ja elinkeinoministeriö etsii mahdollisuuksia tukea työntekijöitä ja alueita tilanteessa. ”Toimiin on jo ryhdytty.”