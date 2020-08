Lehtikuva/Markku Ulander

Li Andersson: Suomen kaltaiselle hyvinvointivaltiolle ainoa hyväksyttävä tavoite on, että jokainen nuori onnistuu hankkimaan elämässä ja työssä tarvittavat taidot.

Lakiesitys oppivelvollisuuden laajentamisesta 18 vuoteen ja toisen asteen maksuttomuudesta annetaan eduskunnalle viimeistään 5. lokakuuta. Asia vahvistui tänään tiistaina osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministeriryhmässä, joka hyväksyi esityksen keskeiset linjaukset lausuntopalautteen jälkeen.

Hallitusohjelman mukaan jokaiselle nuorelle taataan toisen asteen tutkinto. Näin nostetaan väestön osaamis- ja koulutustasoa, kavennetaan oppimiseroja ja lisätään koulutuksellista tasa-arvoa.

Opetusministeri Li Anderssonin mukaan sata vuotta sitten oppivelvollisuuden käyttöönotto oli suuri tasa-arvoteko.

– Sen jälkeen maailma on muuttunut valtavasti ja nyt on oikea aika päivittää oppivelvollisuus vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia. Suomen kaltaiselle hyvinvointivaltiolle ainoa hyväksyttävä tavoite on, että jokainen nuori onnistuu hankkimaan elämässä ja työssä tarvittavat taidot.

Lausuntopalautteen perusteella ministeriryhmä teki hallituksen esitysluonnokseen eräitä tarkennuksia. Koulumatkatuen raja nousisi aiemmasta viidestä kilometristä seitsemään. Maksujen periminen vapaaehtoisista opintoretkistä sallittaisiin oppivelvollisilta toisen asteen opiskelijoilta.

Anderssonin mukaan esitykseen tehdyt muutokset vastaavat monien lausunnonantajien esityksiin rahoituksen painopisteen siirtämisestä voimakkaammin opetukseen ja ohjaukseen. Luonnosversioon nähden myös oppimateriaalien kustannuksiin kohdistetaan lisärahoitusta.

Oppimateriaalitkin maksuttomiksi



Oppivelvollisuusuudistuksen myötä nuoren oppivelvollisuus päättyisi, kun hän täyttää 18 vuotta tai suorittaa toisen asteen tutkinnon eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Toisen asteen tutkinnon suorittaminen olisi jatkossa nuorelle maksutonta. Myös kaikki toisen asteen opiskelussa tarvittavat välttämättömät oppimateriaalit ja välineet olisivat uudistuksen jälkeen maksuttomia. Myös opiskelija-asuminen säilyisi maksuttomana. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestäisi sen kalenterivuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta.

Osana oppivelvollisuusuudistusta vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta. Oppivelvollisuuden suorittamisen voisi keskeyttää ainoastaan erittäin perustellusta syystä.

Rahoitus varattu



Oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen kustannuksiin on julkisen talouden suunnitelmassa varattu rahoitus. Kunnille korvataan uudistuksesta aiheutuvat kulut täysimääräisesti. Koulumatkatuen rajan nostamisesta ja maksuttomuussäännösten muutoksesta johtuvaa rahoitusta käytetään keskeyttämisuhan alaisten opiskelijoiden ohjaukseen sekä oppimateriaaleihin.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021 alkaen ikäluokka kerrallaan.

Oppivelvollisuus ja maksuton toisen asteen koulutus koskisi ensimmäisen kerran niitä nuoria, jotka päättävät perusopetuksen keväällä 2021 ja aloittavat toisen asteen opinnot syksyllä 2021.