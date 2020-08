Jarmo Lintunen

Korona leviää minkkien keskuudessa ja voi tarttua niistä ihmiseen.

SDP muutti maanantaina päättyneessä puoluekokouksessaan muuttaa kantansa turkistarhaukseen. Äänin 228–188 demarit kannattavat turkistuotannon hallittua alasajoa ja lopullista kieltämistä Suomessa.

Viidestä hallituspuolueesta nyt kolme haluaa lakkauttaa turkistarhauksen, iloitsee vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä.

Kivelän mukaan koronan myötä turkistarhauskielto on ajankohtaisempi kuin koskaan. Ihmisten lisäksi koronavirus on levinnyt myös turkistarhoilla minkkien keskuudessa. Asiantuntijoiden mukaan on todennäköistä, että koronavirus on tarttunut myös minkeistä ihmiseen.

Koronauutiset antavat hänen mukaansa uuden syyn nostaa turkistarhauskielto pöydälle. Esimerkiksi Hollannissa jopa 11 tarhalla on todettu koronatapauksia eläimillä. Tapauksien myötä Hollannin parlamentti kannattaa turkistarhauksien kiellon toimeenpanon siirtymäajan lyhentämistä siten, että tarhat on suljettava tämän vuoden aikana.

– Ennen kaikkea on muistettava, että turkistarhaus on epäeettistä ja julmaa bisnestä elävien olentojen hyvinvoinnin kustannuksella, hän toteaa.

Hollannin lisäksi turkistarhausalaa ajetaan alas ympäri maailmaa. Norjan parlamentti päätti tarhauskiellosta viime vuonna ja Bosniassa viimeinen turkistarha sulki ovensa kesällä.

Kansainvälisen paineen lisäksi alan kannatus Suomessa on laskussa. Selvityksen mukaan jopa 74 prosenttia suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta.

Vasemmistoliitto on jo pitkään pitänyt esillä turkistarhauksen epäeettisyyttä. Puolueen tavoitteena on edistää eläinten oikeuksia muun muassa ajamalla turkistarhaus hallitusti alas luopumisjärjestelmän avulla.

– Koronatartunnat osoittavat, että intensiivinen eläintuotanto on eläinten oikeuksien polkemisen lisäksi uhka myös ihmisille. Iloitsen SDP:n päätöksestä, ja oletan sen näkyvän hallituksen tulevissa linjauksissa. Suomen on korkea aika alkaa kansainvälisen esimerkin mukaisesti edistää turkistarhauksen kieltämistä niin ihmisten kuin eläinten hyvinvoinnin nimissä, Kivelä vaatii.