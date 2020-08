Anni-Helena Leppälä

Maskien käyttäminen voi tulla kalliiksi, mutta sellaisen tekeminen ei kuitenkaan ole vaikeaa.

Kertakäyttöisiä maskeja edullisempaa ja ekologisempaa on tehdä hengityssuojain kotoa löytyvistä materiaaleista. Tällainen maski ei ole henkilösuojain, mutta se suojaa muita käyttäjän hengitysteistä leviäviltä pisaroilta.

Maskin läpi pitää pystyä hengittämään. On siis syytä unohtaa ohjeet, joissa suojain on askarreltu kroonikkovaipasta tai vahakankaasta. Käyttötarkoitukseen sopivat esimerkiksi lakanat, t-paidat, huivit, hameenhelmat tai vaikkapa pehmeä pyyhe.

Kangasmaski olisi hyvä vaihtaa puolen tunnin välein tai jos se kostuu tai likaantuu. Suojainta ei voi käyttää uudelleen ennen sen asianmukaista pesua. Maskeja valmistaessa kannattaa miettiä, kuinka suuren määrän niitä tarvitsee päivässä. Laiskan pesijän kannattaa valmistaa useampi kerralla. Käytetty maski tulee laittaa heti käytön jälkeen muovipussiin odottamaan pesua.

Ompelukonetta ei tarvita

Tarvikkeiksi maskeihin tarvitaan kangasta, kuminauhaa sekä neula ja lankaa. Ilman ompelukonetta selviää hyvin. Kapean kuminauhan löytäminen kaupoista alkaa olla haastavaa. Sen voi korvata isohkoilla hiuslenkeillä tai trikoosuikaleella.

Parin sentin levyistä trikoosuikaletta saa leikattua esimerkiksi t-paidoista paidan venymissuunnan mukaisesti. Trikoo on hyvin venyvää, mutta sitä kannattaa silti laittaa hieman kuminauhaa pidempi pätkä. Trikoo on myös korville miellyttävämpi materiaali kuin kuminauha.

Jos suojaimen haluaa kiinnittää korvien sijaan pään taakse, voi reunoihin ommella vaikka kengännauhat, joiden avulla suojaimen voi solmia paikoilleen.

Mikäli maskin kanssa on vaikea olla tai hengittää, kannattaa testata jotain toista mallia.

Yksinkertaisia malleja

Kaikista helpoimpaan malliin ei tarvita edes neulaa ja lankaa. Materiaaleiksi riittävät hiuslenkit ja noin kolmekymmentä senttiä korkea ja viisikymmentä senttiä leveä pala kangasta. Kankaan leveys riippuu kasvojen koosta, mutta esimerkiksi t-paidan helma käy tähän oikein hyvin.

Kangas taitetaan ensin keskeltä korkeussuunnassa. Taite on hyvä merkata vaikkapa vetämällä napakasti kynnellä sen yli. Kangas avataan ja sekä ylä- että alareuna tuodaan keskitaitteen kohdalle. Taittamisen jälkeen kankaan molempiin päihin asetetaan hiuslenkit – niiden väliin jää noin kolmekymmentä senttiä kangasta. Ylijääneet päät taitetaan kohti kankaan keskustaa, ja maski on valmis. Mikäli hiuslenkit kiskovat korvia tai kangas jää löysäksi on lenkkien paikkaa hyvä muuttaa.

Toinen helppo malli koostuu kahdesta kahdenkymmenenviiden sentin neliöstä ja noin kahdenkymmenen sentin kumi- tai trikoonauhoista. Lisäksi tarvitaan neula ja lankaa.

Neliöt ommellaan yhteen oikeat puolet vastakkain, yhdelle sivulle jätetään noin viiden sentin mittainen aukko, josta työn saa käännettyä oikein päin.

Kääntämisen jälkeen vastakkaisiin sivuihin ommellaan noin kahden sentin levyiset kuminauhakujat, joihin nauhat pujotetaan. Nauhojen päät yhdistetään ja yhdistämiskohta vedetään kankaan sisään, jotta se ei paina korvia.

Kirurginmaskeista tuttu haitarimallikin syntyy kotona helposti. Sen tekemisessä silitysraudasta on iso apu.

Malliin tulee kaksi kahdenkymmenenkahden sentin neliötä ja kahdenkymmenen sentin kuminauhat. Kankaat asetetaan oikeat puolet vastakkain, ja niiden väliin vastakkaisille sivuille lähelle ylä- ja alakulmaa asetetaan kuminauhat, jotka kannattaa kiinnittää nuppineuloilla. Kankaat ommellaan yhteen jättäen jälleen aukko kääntämistä varten. Oikein päin käännetty työ taitetaan keskeltä kahtia ja silitetään, kangas avataan, ja ylä- ja alareunat tuodaan keskitaitteeseen ja silitetään. Näin syntyy kolme apuviivaa, jotka helpottavat taittelua. Kangas taitetaan kunkin merkin kohdalta noin puolentoista sentin vekiksi. Taitteet silitetään, ja maskin reunat ommellaan yhteen.

THL:n ohjeen mukaan käytetyt suojat voi pestä muun pyykin seassa 60 asteessa tai ne voi keittää vedessä, jossa on hieman pesuainetta.

Lisää kangasmaskeista näissä linkeissä: Kasvomaskin ompelu- ja käyttöohje (Naisten valmiusliitto), How to Make Your Own Face Covering (Youtube-video), How To Make A Face Mask At Home Easy | DIY Face Mask (Youtube-video), Ompele kankainen kasvomaski! (Kangaskapina)