Legendaarisen joukkueen paluu Valioliigaan tuo ikonista värinää brittisarjoihin.

Kolumnistikollega Jaakko Alavuotungin helmikuussa tällä palstalla esittämät epäilykset Championshipin Leedsin kiidon sakkaamisesta osoittautuvat vääriksi. Kaikkiin mahdollisiin yksityiskohtiin paneutuva luotsi Marcelo Bielsa näytti pitkää nenää epäilijöilleen seuran noustua upeasti suoraan Valioliigaan kauden päätteeksi.

Jo ennen koronataukoa Leeds oli viiden ottelun voittoputkessa ja sen jälkeenkin pelaamastaan yhdeksästä ottelusta tulossaldoksi muodostui 7-1-1. Pandemia sekoitti joka tapauksessa pakan niin kentällä kuin sen ulkopuolella.

Nousua juhlittiin täysillä Leedsin kaduilla turvaväleistä piittaamatta. Leeds teki korona-ajan oman maalin kehottamalla ensiksi kannattajiaan pysymään kotona, mutta järjestämällä kuitenkin tervehdysseremoniat villiintyneelle tuhatpäiselle yleisömassalle.

Valioliiga käynnistyy varsinaisesti 12. syyskuuta. Pelit aiotaan silti vetää lävitse 23. toukokuuta mennessä EM-kisojen tullessa vastaan. Ruuhka on melkoinen ja Englannissa tullaan ensi kautenakin käyttämään muun muassa viiden pelaajavaihdon järjestelmää otteluruuhkalepuutuksen mahdollistamiseksi.

Leeds tarvitsee joka tapauksessa vahvistuksia, vaikka esimerkiksi Wolverhamptonista siirtynyt Portugalin maajoukkuelaituri Helder Costa on kovaa valuuttaa myös sarjatasoa ylempänä. Leedsin keskeisin avainpelaaja lienee silti oma kasvatti, keskikentän puolustavassa roolissa häärivä 24-vuotias Kalvin Phillips, jonka Bielsa on koulinut Englannin maajoukkueen porteille asti.

Legendaarisen Leedsin paluu 16 vuoden tauon jälkeen Valioliigaan tuo ikonista värinää brittisarjoihin. Suomestakin löytyy paljon seuran ystäviä. Perinneseura korkeimmalla sarjaportaalla voi saada siipiensä alle myönteisen puhurin, varsinkin jos taktiikkanero Bielsa saa joukkueen lentämään. Leedsin omistaja on italialainen liikemies Andrea Radrizzani, joka on tehnyt rahansa urheilutelevisiokanavilla. Mahdollisuuksia satsauksiin siis on.

Vakiorivillä on pohjoismaisia sarjoja. Heti kärkeen on mahdollista veikata Turun derbyä, jossa vieraan roolissa tällä kertaa oleva Inter on vahvasti niskan päällä. Kesken kauden valmennusvastuun ottanut maajoukkuelegenda Jonatan Johansson taistelee kynsin hampain putoamista vastaan TPS:ssa. Tappiolta Johansson ei nytkään säästy Timo Furuholmin ja kumppaneiden iskiessä voiton. Kakkonen.

Reilu viikko sitten julkaistiin kirja Kotkan pelaajalegenda Arto Tolsasta, jota juhlittiin kasvattajaseuransa KTP:n ottelussa. Siinä kotijoukkue otti pisteet viime kauden Veikkausliigajoukkue VPS:sta pysyen tiukasti Ykkösen nousutaistelussa kiinni. Nyt vihervalkopaidat matkustavat Kainuuseen, jossa AC Kajaani on kunnostautunut tasurien nyhjäämisessä. Varmistetaan siis kakkonen ristillä.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 22.8. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 1(X), 2, 1(X), 1, 2(X), 1, X, 1(X), 2, 1, 2(X), 2(X).

Viikon väite: Korona-aikanakin voi futiksessa tapahtua eeppisyyksiä. Omassa pienessä mittakaavassamme sellainen on viime viikon Kansan Uutisten jalkapallokolumnin ennen aikojaan vanhentanut Miika Juntusen 10 päivän valmentajanpesti Kokkolaan, mutta suurempi spektaakkeli oli FC Barcelonan hämmentävä tappio 2–8. Lopputulos tiesi päätöstä useammalle pestille, koska katalonialaisten luotsi Quique Setien ja urheilutoimenjohtaja Eric Abidal saivat lähteä seurasta. Vastuun ottaa pelaajalegenda, valmentajanakin meritoitunut Ronald Koeman, joka vaihtaa Hollannin maajoukkueen Barcaan.