Lehtikuva/Markku Ulander

Mitä järkeä on pakottaa meitä puolikuntoisia ikääntyneitä naisia töihin, kun nuoret ihmiset ovat vailla työtä? Tuohtunut tuttavani ei ole ainoa, joka ihmettelee tätä.

Valtiovarainministeriö latasi kovat ikääntyviä koskevat lääkkeet pöytään. Virkamiesten laskelmien mukaan ikääntyneiden työllistyminen Ruotsin malliin toisi 30 000 uutta työllistä.

Samaan aikaan työllistämispalvelujen tarjonnalla löytyisi 25 000 työpaikkaa ja työuran alkupäästä 5 000 työllistä lisää. Tehyn ekonomisti Ralf Sundin mukaan ikääntyneissä on potentiaalia.

Hyvin yleisellä tasolla VM on oikeilla jäljillä, jos halutaan nostaa työllisyysaste 77–78 prosentin tasolle. Ruotsiin verrattuna Suomessa jäädään jälkeen nimenomaan yli 55-vuotiaiden työllistämisessä.

Ekonomistina Sund pitää keskustelua ikääntyneiden tukien leikkaamisesta ennenaikaisena, koska tällä hetkellä eletään koronapandemiasta aiheutuneessa poikkeustilanteessa.

ILMOITUS

Työttömyys ja lomautukset koskettavat satojatuhansia ihmisiä. Tarjolla on enemmän työvoimaa kuin työpaikkoja.

Kokoomus olisi valmis välittömästi toteuttamaan kaikki VM:n esittämät leikkaukset ikääntyvien etuuksiin. Eläkeputki saisi lentää. Vuorotteluvapaa saisi loppua. Omaehtoista koulutusta karsittaisiin.

Leikkauksilla on kova sosiaalinen hinta. Eläkeputki on pehmentänyt työttömyyden tuomaa taloudellista ahdinkoa. Vuorotteluvapaalta on haettu virtaa jaksamiseen työelämässä. Omaehtoisella koulutuksella on vaihdettu ammattia tai vahvistettu ammatillista osaamista.

Eläkeputken leikkaaminen kolahtaisi väistämättä työttömiin, jotka terveydellisistä syistä, koulutuksen puuttuessa tai jostain muusta syystä jäävät työttömäksi. Eläkeputkeen pääsyä on kiristetty jo moneen otteeseen.

Vuorotteluvapaan poistaminen heikentäisi ikääntyvien naisten työelämän laatua ja jaksamista. Ay-liike vastustaa vuorotteluvapaan poistamista aivan syystä. Vuorotteluvapaa ei välttämättä pidennä työuria, mutta sijaisille vapautuva työpaikka on toiminut tuloksellisesti väylänä työmarkkinoille.

Lähilukiessaan VM:n esityksiä Sund löysi varsinaisen myrkkypillerin. Työryhmä esittää eläkekarttuman poistamista ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta.

Työuransa aikana moneen otteeseen työttömiksi jäävät rakennustyöläiset ja muut kausityöläiset saattaisivat menettää eläkettä jopa satoja euroja. Työmarkkinatuella oleville eläkettä ei kerry nykyisinkään.

Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski laskee, että eläkeputken poistaminen tiputtaisi yhä useamman työmarkkinatuelle ja leikkaisi samalla tulevaa eläkettä.

Päätökset ovat hallituksen käsissä, eivätkä onneksi VM:n ja kokoomuksen tahdosta kiinni. Odotuksia työllistämistoimista on ladattu syyskuun budjettiriiheen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on linjannut julkisuudessa, että huolellinen valmistelu ajaa hötkyilyn edelle. Myös valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) on puhunut elvyttämisen puolesta.