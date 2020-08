Anna Lemström: Some mahdollistaa uusia vaikuttamisen muotoja

Muutama viikko sitten sosiaalinen media täyttyi naisten mustavalkoisista omakuvista. Challenge Accepted -kampanjan tarkoituksena oli tuoda näkyväksi naisiin kohdistuvan väkivallan mittakaava Turkissa. Haaste syntyi, kun nuoren kurdinaisen Pınar Gültekinin entinen miesystävä surmasi hänet. Vuonna 2019 Turkissa tapettiin 474 naista.

Kesän alussa levisi puolestaan #blackouttuesday-kampanja, jossa käyttäjät latasivat Instagramiin kokonaan mustan kuvan ja merkitsivät kuvan sijainniksi Yhdysvaltojen suurlähetystön. Tämä somehaaste oli osa laajasti somessa näkyvää Black Lives Matter -kampanjaa, joka levittää tietoisuutta rakenteellisesta rasismista. BLM-kampanja levisi nopeasti maailmanlaajuiseksi, kun yhdysvaltalainen poliisi tappoi kiinniottotilanteessa tummaihoisen George Floydin.

Somekampanjoiden myötä yhä useammalla ihmisellä erilaisissa elämäntilanteissa on mahdollisuus vaikuttaa. Työssäkäyvällä yksinhuoltajalla ei ehkä ole aikaa lähteä mielenosoitukseen. Vaikeasti lukihäiriöinen ei ehkä pysty kirjoittamaan lehden mielipidepalstalle. Ujo ei ehkä halua asettua itse ehdolle vaaleissa. Somekampanjaan osallistuminen kotisohvalta on nopeaa ja helppoa. Some voi tarjota myös vaikuttamiskanavan maissa, joissa kadulla protestoiminen ei ole turvallista.

On kuitenkin muistettava, ettei mustavalkoinen kuva somessa itse vähennä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Somevaikuttamisen teho perustuu siihen, että sen myötä muutos tapahtuu reaalimaailmassa. Laajalle levinnyttä kampanjaa on vaikea olla huomaamatta. Syötteissä toistuvat kuvat muistuttavat kampanjan teemasta jatkuvasti, ja aihe jää somettajan mieleen. Parhaassa tapauksessa aihe on jatkossa mielessä myös esimerkiksi äänestyskopissa.

Korona-aika on entisestään kiihdyttänyt elämän siirtymistä verkkoon. Yhä useamman tahon yrittäessä vaikuttaa somekampanjan keinoin ovat syötteet täyttyneet poliittisesta sisällöstä. Seuraajien huomiosta käydään kovaa taistelua. Vain harva kampanja saa tuulta alleen saati leviää globaaliksi haasteeksi. Yleisön kiinnostus on kiven alla. Näyttääkin olevan niin, että suuret massat lähtevät kampanjoihin mukaan vasta silloin, kun katalyyttinä toimii viattoman murha.

ILMOITUS

Kirjoittaja on Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmän avustaja.