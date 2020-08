Lehtikuva/Sergei Gapon

Muiden maiden on vaadittava Valko-Venäjän hallitusta lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset, Amnesty International vetoaa.

Rauhanomaisia mielenosoittajia on kidutettu pidätyskeskuksissa Valko-Venäjällä. Amnesty Internationalille ja paikallisten ihmisoikeusjärjestöjen saamissa lausunnoissa mielenosoittajat kertovat, että heitä on hakattu, riisuttu alasti ja uhattu raiskauksilla.

Haastateltujen mukaan pahoinpitely on jatkunut koko pidätyksen ajan. Minskin pidätyskeskuksen ulkopuolelle kokoontunut väkijoukon mukaan kidutuksen uhrien huudot kuuluvat ulos asti. Tästä todisteena on myös videomateriaalia.

Amnesty International vetoaa päättäjiä ympäri maailmaa painostamaan Valko-Venäjän hallitusta lopettamaan laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset.

Pidätettyjen perheet ovat yrittäneet saada yhteyttä läheisiinsä siinä onnistumatta.

– Olen eilen kirjoittanut ulkoministeri Pekka Haavistolle Valko-Venäjällä tapahtuvasta kidutuksesta ja toivonut, että tänään kokoontuvat EU:n ulkoministerit vaatisivat riippumattomia tarkkailijoita pidätyskeskuksiin, Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson sanoo.

Kertomukset ja videot osoitus kidutuksesta

Amnesty Internationalin mukaan muiden maiden on vaadittava Valko-Venäjän hallitusta lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset.

Haastateltujen kertomukset sekä videot osoittavat, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat syyllistyneet kidutukseen ja muuhun kaltoinkohteluun tukahduttaakseen rauhanomaiset mielenosoitukset.

– Pidätyskeskuksista on tullut kidutuskammioita, joissa mielenosoittajat on pakotettu makaamaan liassa poliisien potkittavana ja hakattavana. Heitä on riisuttu alasti ja pahoinpidelty sadistisesti, sanoo Amnestyn aluejohtaja Marie Struthers.

Struthers painottaa, etteivät pidätetyt ole rikkoneet lakia.

– He ovat vain osallistuneet rauhanomaisiin mielenosoituksiin. Valko-Venäjällä on käynnissä ihmisoikeuskatastrofi, johon on puututtava välittömästi.

Suuri joukko mielenosoittajia kateissa

Poliisi on jo päivien ajan yrittänyt lopettaa mielenosoitukset väkivalloin käyttäen kyynelkaasua ja ampuen mielenosoittajia kumiluodein.

Satojen pidätettyjen olinpaikka ei ole tiedossa. Pidätettyjen perheet ovat yrittäneet saada yhteyttä läheisiinsä siinä onnistumatta.

Monet ovat olleet pidätettynä viime sunnuntain vaalipäivästä lähtien. Valko-Venäjän sisäministeriön mukaan mielenosoitusten ensimmäisten neljän päivän aikana 6 700 ihmistä pidätettiin.