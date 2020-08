Lehtikuva/Drew Angerer

Yhdysvalloissa senaattori Kamala Harrisin nousu varapresidenttiehdokkaaksi näkyi heti demokraattien vaalikassassa.

Ilmoitusta seuranneen vuorokauden aikana rahaa lahjoitettiin 26 miljoonaa dollaria, puolueen tuleva presidenttiehdokas Joe Biden sanoi virtuaalisessa varainkeruutilaisuudessa keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Asiasta kertoi muun muassa uutiskanava CNN.

– Vastaus on ollut pakahduttava. Innostus on kouriintuntuvaa, meillä on niin paljon pelissä, Biden kuvaili.

CNN:n mukaan istuvan presidentin Donald Trumpin kampanja on tähän mennessä onnistunut varainkeruussa jonkin verran Bidenin tiimiä paremmin.

Harris: Meillä on meneillään moraalinen tilinteko liittyen rasismiin ja rakenteelliseen epäoikeudenmukaisuuteen.

Heinäkuun lopussa Biden ja demokraatit ilmoittivat kampanjarahoitusta olevan käytettävissä noin 294 miljoonaa dollaria, kun Trumpin ja republikaanien senhetkinen summa oli noin 300 miljoonaa.

”Maa huutaa johtajuutta”

Tiistaina varapresidenttiehdokkaaksi nimetty Harris, 55, ja Biden, 77, pitivät keskiviikkona myös ensimmäisen yhteisen kampanjatilaisuutensa Delawaressa.

Kaksikko muun muassa syytti Trumpia maan syvästä koronaviruskriisistä.

Harrisin mukaan Trumpin epäonnistumiset alkoivat siitä, ettei tämä suhtautunut virukseen tarpeeksi vakavasti epidemian alkuvaiheessa.

– Hän on vastustanut testausta ja seilannut edestakaisin turvaväleihin ja maskeihin liittyvissä kysymyksissä. Hän on kuvitellut tietävänsä enemmän kuin asiantuntijat, Harris moitti.

Ehdokkaat puhuivat Bidenin kotikaupungissa Wilmingtonissa paikallisen koulun salissa yleisönään vain turvavälein istumaan ohjatut toimittajat. Molemmilla oli ennen puheiden pitämistä kasvoillaan maskit. Kaksikon kannattajia kokoontui koulun ulkopuolelle.

Harrisin mukaan Yhdysvalloissa kaivataan nyt johtajuutta.

– Maa huutaa johtajuutta, mutta meillä on presidentti, joka välittää enemmän itsestään kuin hänet valinneista ihmisistä, Harris sanoi.

Harris pyysi äänestäjiltä vahvaa mandaattia

Biden ja Harris ovat julistaneet kampanjansa ”taisteluksi amerikkalaisten sieluista”. Harris käytti samoja sanoja muistuttaessaan ihmisiä äänestämisen tärkeydestä. Hänen mukaansa demokraatit tarvitsevat marraskuun alun vaaleissa vahvan mandaatin.

– Tarvitsemme mandaatin, joka todistaa, että muutamat viime vuodet eivät edusta sitä, keitä olemme tai keitä haluamme olla, Harris painotti.

Harrisin mukaan Yhdysvaltojen pitää pystyä käsittelemään etenkin maan kesto-ongelmaa rasismia.

– Meillä on meneillään moraalinen tilinteko liittyen rasismiin ja rakenteelliseen epäoikeudenmukaisuuteen. Se on tuonut kaduillemme uuden omatunnon äänen, joka vaatii muutosta.

Demokraattien presidenttiehdokas nimetään virallisesti puoluekokouksessa Milwaukeessa 17. elokuuta.