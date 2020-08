Lehtikuva/Sergei Gapon

Kymmenet toimittajat ovat joutuneet hyökkäysten kohteeksi Valko-Venäjällä.

Toimittajat ovat olleet raportoimassa virkavallan rajuista otteista ja väkivallasta sunnuntain presidentinvaalien jälkeisissä mielenosoituksissa, kertoo Amnesty International.

Järjestö tuomitsee tapahtumat ja vaatii Valko-Venäjän viranomaisia kunnioittamaan lehdistönvapautta.

Poliisivoimat ovat pidättäneet, hakanneet ja ampuneet kumiluodeilla toimittajia mielenosoituksissa Valko-Venäjällä. Poliisit ovat myös rikkoneet toimittajien kameroita ja tuhonneet heidän keräämää materiaalia, Amnesty kertoo tiedotteessaan.

Ainakin 55 toimittajaa pidätetty

Hyökkäykset ovat järjestön mukaan kohdistuneet niin paikallisiin kuin ulkomaisiin toimittajiin. Valko-Venäjän journalistiliitto kertoo ainakin 55 toimittajan pidätyksestä.

Esimerkiksi BBC Russian Servicen televisioryhmä joutui häirinnän, vahingonteon ja väkivallan kohteeksi tiistaina 11.8. Minskissä. Joukko tunnuksettomiin univormuihin pukeutuneita miehiä vaati nähdä televisioryhmän akkreditointikortit. Tämän jälkeen miehet yrittivät rikkoa kirjeenvaihtajan kameran sekä hakkasivat yhden toimittajan ja vahingoittivat myös hänen kameraansa. Toimittajien päälle käyneet miehet olivat oletettavasti poliiseja, Amnesti raportoi.

– Toimittajat tekevät tärkeää työtä varmistaakseen, että maailma saa tietää, kuinka väkivaltaisesti viranomaiset tukahduttavat mielenosoituksia. On kauhistuttavaa, kuinka pitkälle hallitus on valmis menemään lamauttaakseen tiedonkulun. Hallitus on jopa sulkenut internetin estääkseen ihmisiä jakamasta tietoa, summaa Amnesty aluejohtaja Marie Struthers.

Amnesty tuomitsee Valko-Venäjän viranomaisten hyökkäykset toimittajia kohtaan ja vaatii viranomaisia kunnioittamaan lehdistönvapautta. Syyttä vangitut toimittajat on vapautettava välittömästi ja ehdoitta.