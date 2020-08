Lehtikuva/Brendan Smialowski

Demokraattien tuleva presidenttiehdokas Joe Biden on valinnut varapresidenttiehdokkaakseen odotetusti senaattori Kamala Harrisin.

Yhdysvalloissa demokraattien tuleva presidenttiehdokas Joe Biden kertoi valinnastaan Twitterissä. Biden oli jo aiemmin kertonut valitsevansa tehtävään naisen.

Uutiskanava CNN:n mukaan Harris, 55, on ensimmäinen musta nainen, joka on ehdolla suuren puolueen varapresidentiksi. Washington Postin mukaan Harris on myös ensimmäinen aasialais-yhdysvaltalainen varapresidenttiehdokas.

Biden, 77, on tarkoitus valita virallisesti demokraattien presidenttiehdokkaaksi Milwaukeessa 17. elokuuta järjestettävässä puoluekokouksessa.

Presidentti Trump aloitti välittömästi Kamala Harrisin herjauskampanjan.

Sukupuoli ja ihonväri altistavat tiukalle tarkastelulle

CNN:n vanhempi politiikantoimittaja Nia-Malika Henderson arvioi, että Harrisia tullaan todennäköisesti pitämään silmällä huomattavasti tiukemmin kuin mihin valkoisten miesehdokkaiden kohdalla on totuttu.

Hendersonin mukaan valintaprosessin aikana Harrisista on jo esitetty väitteitä, joita vallassa olevat naiset usein kohtaavat. Harrisia on kuvailtu esimerkiksi liian kunnianhimoiseksi.

Henderson sanoo, että sukupuolen lisäksi Harrisin altistaa lisäkommenteille se, että tämä ei ole valkoinen.

– Hän on tuonut esiin epäreilut tavat, joilla naisia kohdellaan, ja tässä tapauksessa on ilmiselvää, että ei-valkoinen nainen kohtaa kaksinkertaisesti arvostelua rotunsa ja sukupuolensa takia, Henderson sanoi.

Jättäytyi presidenttiehdokaskisasta alkuvaiheilla

Kalifornialainen Harris lopetti kampanjansa demokraattien presidenttiehdokkaaksi joulukuussa. BBC kirjoittaa, että kampanjassaan Harris yritti tasapainotella demokraattipuolueen edistysmielisten ja maltillisempien siipien välillä. Hän ei kuitenkaan saanut presidenttikisan merkittävää kannatusta kummassakaan leiristä.

Maaliskuussa Harris asettui tukemaan Bidenia puolueen presidenttiehdokkaaksi.

Sen jälkeen kun Biden ilmoitti, että Harrisista tulee varapresidenttiehdokas, Harris tviittasi ehdokkuuden olevan kunnia.

– Joe Biden voi yhdistää amerikkalaiset, koska hän on käyttänyt elämänsä taisteluun meidän puolestamme. Ja presidenttinä hän rakentaa Amerikan, joka noudattaa meidän ihanteitamme.

Bidenin ja Harrisin on määrä pitää lehdistötilaisuus keskiviikkona paikallista aikaa.

”Olemme liian kauan aliarvioineet mustien naisten poliittista valtaa”

Rasismi, poliisin harjoittama väkivalta ja mustien oikeudet ovat olleet Yhdysvalloissa esillä erityisesti kesällä sen jälkeen, kun mustan George Floydin kuolema pidätystilanteessa synnytti maassa laajoja mielenosoituksia.

Yhdysvalloissa mustien oikeuksia ajavan NAACP-järjestön johtajan Derrick Johnsonin mielestä mustan naisen valintaa jouduttiin odottamaan liian pitkään.

– Olemme aivan liian kauan aliarvioineet mustien naisten poliittista valtaa ja heidän merkitystään kulttuurillemme, yhteisöillemme ja maallemme, hän sanoi CNN:n mukaan.

Harris kirjoittaa omaelämäkerrassaan, että hänen intialainen äitinsä ymmärsi hyvin, että Harris ja hänen siskonsa nähtäisiin Yhdysvalloissa nimenomaan mustina tyttöinä.

– Hän halusi päättäväisesti varmistaa, että meistä kasvaisi itsevarmoja, omanarvontuntoisia mustia naisia, Harris kirjoitti BBC:n mukaan.

Harrisin isä on Jamaikalta. Vanhempiensa eron jälkeen hän kasvoi ensisijaisesti äitinsä kanssa, kirjoittaa BBC.

Trump ryhtyi heti mustamaalaamaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kutsui Bidenin ilmoituksen jälkeen Harrisia ilkeimmäksi ja kamalimmaksi ihmiseksi Yhdysvaltain senaatissa ja kertoi olevansa yllättynyt valinnasta.

Marraskuun vaaleissa uudelleen tehtävään pyrkivä Trump sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan toimittajille Valkoisessa talossa, että Harris ei ole vakuuttanut häntä pyrkiessään demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi.

Presidentti julkaisi Twitter-tilillään videon, jolla Harris leimattiin radikaaliksi vasemmistolaiseksi ja huijariksi.

– Hidas Joe ja huijari Kamala. Täydelliset toisilleen, väärät Amerikalle, miesääni toteaa videon lopussa.

Trump myös niin sanotusti kiinnitti tviitin, joten video pysyy presidentin tviittivirran alkupäässä uusista julkaisuista huolimatta siihen asti, että kiinnitys puretaan.