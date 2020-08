Mohammed Hajjar

Hääkulut velkaannuttavat usein pahoin nuoret palestiinalaismiehet Gazassa. Jos he eivät pysty maksamaan, uhkana on vankila. Koronarajoitusten aikana monet nuoret parit välttävät ongelman järjestämällä pienet kotihäät.

Rawan al Helo oli uneksinut tästä päivästä niin kauan kuin jaksaa muistaa. Suuri juhlasali meren rannalla, tahraton krinoliinipuku, aaltojen loiskeeseen sekoittuva musiikki; tämä olisi hänen elämänsä kaunein päivä.

– Halusin olla onnellinen ja saada kauniit häät, kertoo 23-vuotias tuore aviovaimo Kansan Uutisille.

– Sitten tuli koronavirus.

Äidin häihin vaikutti intifada, tyttären korona.

Suuren hääjuhlan sijasta tuleva aviomies kävi hakemassa el Helon tämän vanhempien luota ja vei hänet heidän uuteen kotiinsa. Sitä ennen oli syöty lounas sukulaisten kanssa ja järjestetty naapurin talossa naisille pieni vastaanotto – tämä kaikki oli kaukana siitä, mistä el Helo oli aikoinaan kuvitellut jokaisen yksityiskohdan.

– Minulla ja tyttärelläni oli samanlaiset häät: hänellä syynä on korona, minulla se oli ensimmäinen intifada. Silloin oli ulkonaliikkumiskielto, enkä minäkään saanut kokea todellisia hääseremonioita. Muistan yhä laukausten kaiun, sanoo el Helon äiti Eman naurahtaen.

– En olisi halunnut sitä hänelle, mutta emme voineet loputtomiin lykätäkään häitä, varsinkaan kun emme tienneet, koska tämä kriisi loppuu.

Lähes kahden miljoonan asukkaan Gazassa todettiin ensimmäinen koronatapaus maaliskuun 22. päivänä. Ainakin ensimmäisten kuukausien aikana tapauksia oli varsin vähän.

Epidemialla olisi voinut olla tuhoisat seuraukset tiheään asutulla, köyhällä alueella, jonka terveydenhoitojärjestelmä on henkitoreissaan. Israelin ja Egyptin 14 vuotta jatkunut Gazan saarto on tehokkaasti estänyt virusta pääsemästä Gazaan. Gazaa hallitseva Hamas on omalta osaltaan sulkenut rajat ja määrännyt tulijat karanteeniin sekä kieltänyt suuret kokoontumiset.

Isot häät, oli rahaa tai ei

Koronatartuntojen estämiseksi asetetut rajoitukset ovat johtaneet siihen, että monet sulhaset järjestävät pienimuotoiset kotihäät säästääkseen rahaa.

– Vaikka juhlasalit on suljettu, on avioliittojen määrissä tapahtunut vain pieni pudotus verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, sanoo Gazan alueen korkeimman sharianeuvoston johtaja, šeikki Hassan al Jojo.

– Avioliitto kuuluu ihmisluontoon, eivät niitä voi estää pandemiat eikä maanjäristykset. Emme voi järjestää seremonioita sharia-oikeuksissa, joten sen sijaan menemme pariskuntien koteihin, al Jojo kertoo.

Perinteisesti sulhasten on täytynyt kustantaa ylenpalttiset häät, joihin saatetaan kutsua satoja vieraita, oli heillä siihen varaa tai ei. Sosiaalinen paine on niin kova, että sulhaset usein kääntyvät rahaa lainaavien yhtiöiden puoleen. Heille kertyy velkaa, joka voi nousta tuhansia euroja vastaavaan summaan. Summat ovat valtavia alueella, jolla nuorten työttömyysaste on noin 60 prosenttia.

Kolme sotaa, ilmatiivis saarto ja jännitteet Hamasin ja palestiinalaishallinnon välillä ovat syösseet gazalaiset yhä syvempään ahdinkoon.

Yli neljäsosa palestiinalaisista eli köyhyydessä ennen koronavirusta. Maailmanpankin kesäkuun alussa julkaiseman raportin mukaan köyhyysaste oli noussut 30 prosenttiin Länsirannalla ja 64 prosenttiin Gazassa. Koronakriisistä on siten tullut oivallinen perustelu selvitä halvoilla häillä.

Vastanaineita uhkaa vankila

Toisin kuin vaimonsa, Rawan el Helon aviomies Moamen ei ole pettynyt siihen, että suurimittaiset hääsuunnitelmat täytyi hylätä. Jos he olisivat pitäneet perinteiset häät, eivät Moamenin tulot taksikuskina olisi riittäneet, vaan hänen olisi täytynyt ottaa velkaa.

– Juhliin käytetty raha olisi aiheuttanut velkaantumisen riskin, Moamen sanoo ajaessaan halki Gazan kaupungin, jonka ylle aurinko on juuri nousemassa.

– Mutta jos tyytyy pienimuotoisiin häihin, jää rahaa käytettäväksi tulevaisuuden turvaamiseen, toteaa Moamen.

Moni tuore aviomies on istunut velkavankeudessa.

– Tunnen monta gazalaista, jotka ovat onnistuneet säästämään puolet kuluista järjestämällä häät koronakriisin aikana, kertoo Jihan Abu Okal. Hänellä on kampaamo ja kauneushoitola Jabaliyan pakolaisleirillä Gazan kaistan pohjoisosassa.

Abu Okal pitää uutta suuntausta hyvänä, koska häistä voi tulla lamauttava taloudellinen taakka pienituloisille perheille.

– Lainausfirmat huijaavat nuoria gazalaisia, hän sanoo siemaillessaan teetä salongissaan, jossa ei enää ole asiakkaita.

– Minun neuvoni on se, että menkää naimisiin niillä varoilla, jotka teillä on, älkää kääntykö noiden firmojen puoleen.

Hamasin hallitseman Gazan poliisin edustaja kertoo, että viime vuonna aloitettiin satatuhatta oikeusjuttua maksamattomista veloista. Niistä 22 prosenttia liittyi häälainoihin. Vastanaineita uhkaa vankila, jos he eivät kykene selviytymään veloistaan.

Kuusi kertaa velkavankina

Jasser Ahmed al Basyonilla, 31, on katkerat kokemukset luotolla maksetuista hääjuhlista.

– Minulla ei ollut rahaa vuokrata juhlatilaa eikä tilata aterioita vieraille, niin kuin palestiinalainen perinne olisi vaatinut. Minä olen perheen vanhin, joten minun kuului tuoda iloa taloon. Mutta ilo muuttui kyyneliksi, al Basyoni muistelee.

Al Basyoni toimii myyjänä vaatekaupassa. Hän lainasi 25 000 sekeliä (noin 6 300 euroa) kustantaakseen häät.

– Joskus lainausfirman johtaja suhtautui ymmärtäväisesti siihen, että työtuntieni määrä vaihtelee, ja lykkäsi maksueriäni kuukaudella tai parilla. Joskus taas ymmärrystä ei ollut. Kun minut ensimmäisen kerran pidätettiin, minua pidettiin niin kauan vankilassa kunnes olin saanut maksettua sen kuukauden maksuerän, al Basyoni kertoo.

Sitten al Basyoni joutui myymään kullan, jonka hänen vaimonsa oli saanut myötäjäisinä – mutta sekään ei riittänyt. Kaikkiaan hänet pidätettiin kuusi kertaa.

– Tuomari ei ottanut huomioon taloudellista tilannettani. Minä olin pettynyt. Toivon, ettei yksikään nuori mies enää ikinä ryhdy tekemisiin niiden firmojen kanssa.

Nyt hän on vihdoin saanut velkansa hoidettua.

Oma koti hääkuluilla

Kesän aikana ovat gazalaiset olleet sosiaalisessa mediassa raivoissaan siitä, että poliisin väitetään etsivän tuhansia tuoreita aviomiehiä maksamattomien velkojen vuoksi. ”Häistä on tullut ansa”, kirjoitti eräs paikallinen toimittaja Facebookissa.

Pienillä kotihäillä säästää paljon rahaa.

Koronavirus on kuitenkin tuonut joitakin hyviä uutisia vankilassa istuville aviomiehille. Gazan vankilahallinnon edustaja kertoo, että pandemian takia vankiloista on vapautettu 1 200 sellaista vankia, joita ei pidetä vaarallisina yhteiskunnalle. Näin on pyritty välttämään epidemian puhkeaminen vankiloissa.

Vapautettujen joukossa on monia hääkulujen takia velkaantuneita. Mutta jos ei pysty maksamaan velkaansa vielä sittenkään, kun kriisi on ohi, on vaarassa joutua takaisin vankilaan. Lain sallima enimmäisrangaistus velkatapauksissa on 91 päivää vankeutta vuodessa.

Kuukausi naimisiinmenonsa jälkeen Rawan ja Moamen muuttivat Moamenin vanhempien kanssa Sheikh Radwanin kaupunginosaan Gazan kaupungissa.

– Tunnemme useita pariskuntia, jotka ovat seuranneet esimerkkiämme ja järjestäneet pienet kotihäät rahaa säästääkseen. Loppujen lopuksi uskon, että teimme oikean ratkaisun, sanoo Rawan, nyt jo hymyillen.

Säästämillään rahoilla he aikovat perustaa oman kodin perheen talon toiseen kerrokseen.