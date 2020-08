IPS/ASM Suza Uddin

Koronapandemian ja siitä seuranneen maailmanlaajuisen yhteiskuntien sulkemisen seuraukset kaupungeissa ovat vakavampia kuin maaseudulla, kertoo YK:n katsaus covid-19:n vaikutuksiin kaupunkialueilla.

Noin 90 prosenttia koronatartunnoista on todettu kaupungeissa. Pandemialla on kielteisiä vaikutuksia turismin, asuntokysymyksen, terveydenhoidon, puhtaan veden puutteen ja rikollisuuden yleisyyden kaltaisiin tekijöihin, joiden vuoksi kaupunkialueiden on maaseutua vaikeampi vastata terveyskriisiin asianmukaisella tavalla.

Nämä ongelmat puolestaan heijastuvat esimerkiksi naisten turvattomuuden lisääntymiseen. Koska naiset miehiä todennäköisemmin työskentelevät epävirallisella sektorilla ja vailla sosiaaliturvaa, he ovat miehiä alttiimpia väkivallalle ja hyväksikäytölle. Yleisesti ottaen naiset myös ansaitsevat ja säästävät miehiä vähemmän, joten taloudelliset shokit lyövät heihin kovemmin kuin miehiin.

