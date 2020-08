Lehtikuva/Markku Ulander

Maskien myynti kiihtyi kuluvan viikon alussa, kun maskisuosituksen tuleminen alkoi näyttää todennäköiseltä. Paikoin kasvomaskeja hamstrattiin samaan tyyliin kuin keväällä vessapaperia. Maskien valmistajat ovat kylläkin vakuuttaneet, että tuotetta riittää. Toivottavasti näin on. Ja toivottavasti suositusta kasvosuojaimien käytöstä suunnittelevat päättäjät puolestaan varmistavat sen, että myös vähävaraiset ihmiset pystyvät tarvittaessa hankkimaan maskeja.

Suomessa on alkukesän ajan ihasteltu lähes nollassa keikkuneita koronavirustartunnan saaneiden lukuja. Viime päivänä lukuihin on tullut eloa. Kuolemiakin valitettavasti taas on. Tautilukujen nousu on vielä ollut suhteellisen maltillista. Mutta selkeää nousua kuitenkin. Ja se on tietysti alkanut hermostuttaa suomalaisia. Varsinkin kun muualta maailmasta ja varsinkin muualta Euroopasta tulee jo hyvin huolestuttavia tietoja toisesta aallosta.

Huoli muuttuu monella peloksi. Koronaviruksen toinen aalto tuo tullessaan paitsi tehohoitopotilaita ja lisää kuolemia myös mustaakin mustemmat näkymät talousongelmien kautta. Eikä vielä tiedetä edes ensimmäisen aallon lopullisia vaikutuksia yrityksiin ja sitä kautta työllisyyteen. On arveltu että ensimmäisen aallon saldo nähdään tulevan talven aikana. Ja on selvää, että siihen saldoon sisältyy paljon yrityskuolemia, paljon työpaikkojen menetyksiä, paljon velkaongelmia. Ja kaiken tämän seurauksena myös paljon henkistä ja fyysistä pahoinvointia ja sairautta.

Toinen aalto tähän päälle tuntuu täysin kohtuuttomalta. Mutta milloin elämässä olisi ollut jotain kohtuutta? Se tapahtuu, minkä pitää tapahtua.

Kasvosuojaimet ovatkin tässä tilanteessa paikallaan monestakin syystä. Ensisijaisesti niillä on tietysti tarkoitus suojata niin kantajaansa kuin kanssaihmisiä tartunnoilta. Ehkäpä voi jo sanoa, että tutkijoidenkin piirissä on jonkinlainen yhteisymmärrys siitä, että maskeista on apua koronan leviämisen estämisessä. Myös suomalaiset terveysviranomaiset eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n edustajat liputtavat nyt maskien puolesta.

Maskin käyttö on konkreettinen teko, jolla kansalainen voi toimia oman ja yhteisen edun hyväksi. Se on hyvä lisätoimi käsienpesun ja etäällä pysymisen muodostamaan keinovalikoimaan. Se voimistaa taisteluasennetta.

Samalla maski antaa mahdollisuuden pitää pelko kurissa ja hallinnassa. Monen mielessä tuleva talvi – ylipäänsä aika ennen luotettavaa koronarokotetta – näyttäytyy pelottavana siksi, että pandemian seurauksia voi vain arvailla. Kasvosuojainten hankkiminen, käytön opettelu ja totuttelu elämiseen niiden kanssa antaa mahdollisuuden karkottaa tulevaa koskevan pelon pois mielestä.