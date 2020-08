Pandemia suosii uusiutuvia energianlähteitä.

Aurinkoenergian hyödyntäminen on koronapandemiasta huolimatta jatkanut etenemistään Brasiliassa. Kun terveyskriisin jälkeen alkaa talouden toipuminen, aurinkoenergia antaa osansa siihenkin.

Brasilian aurinkoenergiayhdistyksen Absolarin varapresidentti Bárbara Rubim luottaa lujasti alansa valoisiin tulevaisuudennäkymiin.

– Kasvun vauhti on hieman hidastunut, mutta se on silti eksponentiaalista. Pandemian vaikutus on ollut odotettua vähäisempi ja aurinkoenergian käyttö on vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla lisääntynyt 30 prosentilla, Rubim perustelee luottamustaan.

Aurinkovoiman kokonaispotentiaali kesäkuun alussa oli 5 918 megawattia. Vesivoimalat tuottavat 60,4 prosenttia Brasilian sähköstä ja maan energiakapasiteetti kaikkiaan on 172 709 megawattia, joten aurinkoenergia on toistaiseksi hyvin pieni tekijä. Se on kuitenkin nopeimmin kasvava sähkövoiman lähde.

Kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja

Brasilia on aurinkoenergian hyödyntämisessä hyppäämässä mukaan kansainväliseen trendiin, joskin jälkijunassa. Trendijohtaja on Kiina, jossa kansainvälisen uusiutuvan energian toimiston Irenan mukaan tuotettiin vuoden 2019 lopussa 205 700 megawattia aurinkoenergiaa – vuoden aikana kapasiteetti kasvoi 30 000 megawatilla.

Irena arvioi, että jokainen asennettu megawatti luo 25-30 uutta työpaikkaa. Brasiliassa aurinkovoiman laajeneminen on viimeisen puolen vuoden aikana synnyttänyt 37 000 työpaikkaa. Samaan aikaan korona on muilla aloilla lisännyt työttömyyttä.

IPS/Mario Osava

Ennen kuin pandemia sotki kaikki suunnitelmat, ennakoitiin aurinkovoiman luovan tämän vuoden mittaan 120 000 uutta työpaikkaa. Määrää pidetään nyt epätodennäköisenä, mutta ei täysin mahdottomanakaan.

Ala on jo todistanut, ettei se orjallisesti seuraile muun talouden syklejä. Brasiliaa 2015-16 kurittanut taantuma ei pysäyttänyt aurinkoenergian kasvua.

Sähkölaskun pieneneminen innostaa

– Kriisiaikana ihmiset valitsevat tuotteita, joilla he voivat säästää rahaa, aurinkoenergialiikemies Frank Araújo Sousan kaupungista selittää.

– Oman energian tuottaminen on hyvää bisnestä, sähkölaskusäästöt maksavat sijoituksen takaisin muutamassa vuodessa.

Araújon Ative Energy -yritys on asentanut aurinkoenergiavoimaloita kymmeniin Koillis-Brasilian Paraiban osavaltion kaupunkeihin. Huhti- ja toukokuussa hänen yrityksensä tulos laski 25 prosenttia pandemian vuoksi, mutta jo kesäkuussa suunta kääntyi.

Bárbara Rubim kertoo aurinkovoiman yleistyneen valtakunnallisesti ennen muuta kaupallisella sektorilla ja yksityisten kuluttajien keskuudessa. Molempia innostaa mahdollisuus leikata energiakustannuksia.

Maaseutu aurinkosähköistyy

Maaseudun asukkaat ja liikeyritykset ovat myös innolla investoineet aurinkovoimaan. Vuoden 2020 alkupuoliskolla aurinkovoimakapasiteettia oli maaseudulla 120 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan.

Suosiota selittää maaseudulle myytävän energian kallistuminen. Maaseudun energiankuluttajien aiemmin saamat alennukset on vähitellen poistettu. Lisäksi maatalousyrittäjät etsivät synergiaa maankäytön tehostamiseksi.

IPS/Mario Osava

Rubim arvelee, että pandemia suosii uusiutuvia energianlähteitä ja varsinkin aurinkovoimaa. Voimayhtiöiden toimittaman energian hinta tulee nousemaan, vaikka hallitus on junaillut energia-alalle lainapaketin korvaamaan vähentyneestä kysynnästä johtuvia tappioita. Lainan ansiosta hinnat nousevat hitaammin, mutta lisäkustannus joka tapauksessa tekee aurinkoenergiasta entistä houkuttelevamman vaihtoehdon.

Lisäksi korot ovat pandemian aikana laskeneet, joten rahoituksen hankkiminen aurinkovoimaloihin on halvempaa. Joillekin merkitsee jotain sekin, että aurinkoenergia ei rasita ympäristöä ja ilmastoa.

