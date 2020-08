Lehtikuva/Markku Ulander

Uudet tartunnat ovat jakautuneet ympäri maata, mutta niistä edelleen yli puolet on havaittu Uudellamaalla.

Suomessa on raportoitu 20 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on nyt todettu 7 532.

Uudet todetut tartunnat ovat jakautuneet ympäri maata. Uudellamaalla, jossa tartuntoja on jatkuvasti esiintynyt eniten, tartuntoja todettiin yhteensä 12. Näistä Espoossa oli kuusi tartuntaa, Helsingissä kolme, Kirkkonummella kaksi ja Vantaalla yksi tartunta.

Muualla Suomessa Torniossa todettiin kaksi tartuntaa. Lisäksi Jyväskylässä, Hämeenlinnassa, Turussa, Kaarinassa, Kiuruvedellä ja Vaasassa todettiin yksi tartunta kussakin.

Keskiviikkona THL kertoi 29 uudesta vuorokauden aikana todetusta koronavirustartunnasta.

Tartunnat ovat olleet kahden viimeisen viikon aikana Suomessa selvässä nousussa. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n torstaiaamuna pitämässä tiedotustilaisuudessa STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi viruksen tartuntamääriä kuvaavan R-luvun nousseen yli yhden. Tämä kertoo, että epidemia on kiihtymisvaiheessa.

ILMOITUS

Tartuntojen määrä on lähes tuplaantunut viimeisen seitsemän päivän tarkkailujaksona, kun verrataan edelliseen viikon mittaiseen jaksoon.

Testauskapasiteettia halutaan nostaa



STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi torstain tiedotustilaisuudessa, että viranomaiset tahtovat nostaa koronatestauskapasiteettia tulevaa varten. Nyt Suomessa on voitu tehdä yhdessä päivässä 13 000 testiä. Varhilan mukaan tämä luku halutaan ensiksi nostaa noin 20 000 testiin per päivä.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen totesi samassa tiedotustilaisuudessa, että koronavirustartuntoja on tullut Suomeen ulkomailta. Tällä hetkellä erityisesti Balkanin maiden ja Ruotsin suunnalta on todettu saapuneen tartuntoja. Puumalainen kertoi, että ulkomaiden tartunnat ovat tulleet useista eri maista ja niitä on saapunut erilaisissa asioissa matkanneiden mukana.

– Tämänhetkinen vielä aika pieni uusien tapausten määrä koostuu useista pienistä ”puroista”, Puumalainen ynnäsi tilannetta lehdistölle.

Keskiviikkoon mennessä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa todettu yhteensä 331. Sairaalahoidossa on viimeisimpien tietojen mukaan kuusi ihmistä.