Lehtikuva/Roni Rekomaa

Kommentti: Puheet vaalivoitosta kuntavaaleissa kuulostavat entistäkin höttöisemmiltä, kun keskustan kannatus kuukautta ennen puoluekokousta on 10,5 prosenttia.

Keskustan puheenjohtajakisa taisi ratketa tänään torstaina aamukuudelta. Yle julkisti heinäkuun mielipidemittauksen, joka on puolueelle karmea: kannatus 10,5 prosenttia, pudotusta 0,9 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta ja kannatustaan nostaneet vihreät (11,6) pyyhälsivät ohi.

10,5 prosenttia on keskustan kaikkien aikojen pohja. Viime joulukuussa pääministeri Antti Rinteen erikoiselta näyttäneen savustusoperaation jälkeen edellinen pohja oli 10,6 prosenttia. Pääministeri vaihtui, mutta puheenjohtaja Katri Kulmunin käytös herätti silloin enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Alkukesällä Kulmuni joutui itse lähtemään.

Kulmuni valittiin keskustan johtoon vuosi sitten. Nuoren johtajan toivottiin antavan uutta virtaa kannatuksensa viime vaalikaudella menettäneeseen puolueeseen. Sitä ei saatu. Kulmuni on puhunut enemmän keskustan perinteistä kuin visioinut uutta.

Haastaja Annika Saarikko on kuvaillut keskustan toimintaa viimeksi kuluneen vuoden ajan tempoilevaksi. Sitä se on, kun suunta on hukassa ja puolue vain reagoi muiden tekemisiin.

Kulmuni on puolustanut asemaansa sillä, että ei ole hävinnyt yksiäkään vaaleja ja aikoo johdattaa keskustan voittoon ensi kevään kuntavaaleissa. Kuka uskoo? Keskustan kannatus edellisissä kuntavaaleissa oli 17,5 prosenttia. Takamatkaa on tasan 7,5 prosenttiyksikköä edes tasatulokseen.

ILMOITUS

Puheenjohtajanvaihdos ei pelasta keskustaa tappiolta ensi keväänä, mutta jonkun muun kuin Kulmunin johdolla se voi olla pienempi.

SDP ja perussuomalaiset nousussa



Kovimmat nousijat Ylen gallupissa olivat SDP ja perussuomalaiset, jotka hiljaisessa heinäkuussa olivat vastalaidoilla ainoassa politiikassa puhuttaneessa asiassa, EU:n elvytyspaketissa. SDP:n kannatus nousi 23,4 prosenttiin ja perussuomalaisten 18,9:ään.

Perussuomalaiset on tekemässä EU-paketista alkusyksyn näyttävintä poliittista kiistaa. Se tietää vaikeuksia Suomen euromielisimmälle puolueelle kokoomukselle, joka jäi heinäkuun sanailuissa kahden suurimman jalkoihin ja onkin menettänyt kannatustaan.

Kokoomuksen on ratkaistava, miten pitkälle se voi myötäillä populismia luopumatta kokonaan periaatteistaan.

Vasemmistoliitolle Ylen mittaus tarjosi tällä kertaa 8,1 prosentin kannatuksen. Se mikä edellisessä gallupissa tuli lisää, meni sen siliän tien.