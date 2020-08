IPS/Stella Paul

Uusi laki lupaa tukea startupeille.

Senegalin pääkaupungissa Dakarissa asuva Siny Samba, 28, muistaa, kuinka hän lapsena katseli lumoutuneena isoäitiään, kun tämä valmisti perheelleen välipaloja oman puutarhansa tuoreista hedelmistä. Perheen lisäksi niistä saivat nauttia myös naapurien lapset.

– Jonain päivänä minäkin järjestän lapsille välipalajuhlia isoäidin tavoin, Samba muistaa ajatelleensa.

Kun Samba vuosia myöhemmin etsiskeli kaupoista hedelmäsäilykkeitä, hän pettyi. Kauppojen hyllyillä oli vain kalliita tuontituotteita. Ne eivät maistuneet tuoreilta niin kuin isoäidin valmistamat, eikä niiden ravintoarvo ollut yhtä korkea.

Naisten omistamien rekisteröimättömien startupien määrän oletetaan olevan paljon suurempi kuin rekisteröityjen.

Opiskeltuaan Ranskassa ruuanjalostusta Samba lanseerasi vuonna 2017 Senegalin ensimmäisen lastenruoka-startupin Le Lionceaun (Leijonanpentu). Hän haluaa tarjota senegalilaisille äideille ja lapsille ruokaa, joka valmistetaan lähiseudun maatilojen tuoreista luomutuotteista.

Paikallisen ruuan arvoketju kehittyy

Ihan aluksi Samba teki kolmea erilaista hedelmähilloa. Nyt tuotevalikoima on laajentunut ja siihen kuuluu hilloja, hyytelöitä, marmeladeja, muroja ja pikkuleipiä. Hänen yrityksensä palkkalistoilla on nykyään yhdeksän ihmistä, ja se myös valmentaa hedelmä- ja vihannesviljelijöitä kautta maan soveltamaan turvallisia sadonkorjuutekniikkoja ja säilöntämenetelmiä. Lisäksi yritys neuvoo luomusertifikaatin hankinnassa.

– Meillä on hyvin yksinkertainen filosofia: otetaan kaikki irti omassa maassamme kasvavista hedelmistä ja kasviksista, ja myydään ne ihmisille, jotka haluavat ruokkia lapsiaan terveellisillä, ravitsevilla tuotteilla. Me siis rakennamme bisnestä, joka kehittää paikallisen ruuan arvoketjua ja ylläpitää luomuviljelijöitä samalla kun toimittaa korkealaatuista ruokaa senegalilaisille, Samba selittää.

Harva naisyrittäjä rekisteröi yrityksensä

Samban Le Lionceau on vain yksi monista Senegaliin viime vuosina perustetuista startupeista. Startupeille teknistä ja taloudellista tukea tarjoavan VC4A-järjestön mukaan Senegalissa on 128 rekisteröityä startup-yritystä. Naiset omistavat niistä vain alun toistakymmentä.

Naisten omistamien rekisteröimättömien startupien määrän kuitenkin oletetaan olevan paljon suurempi kuin rekisteröityjen. Monet naisyrittäjät jättävät yrityksensä rekisteröimättä korkeiden verojen vuoksi. Arvonlisävero on 18 prosenttia ja yritysvero 30 prosenttia.

Senegalin startup-laki kenties muuttaa tilannetta, vaikkei se erikseen huomioikaan naisyrittäjiä. Joulukuussa 2019 säädetty laki lupaa startupeille tukea ja verotaakan keventämistä. Senegal on toinen Afrikan valtio, jossa on laadittu vastaava tukilaki. Ensimmäinen oli Tunisia.

Innostavaa aikaa olla yrittäjä

– Uusi laki herättää todella paljon toiveita meissä, jotka olemme aloittaneet vailla mitään ulkopuolista apua ja luoneet kaiken alusta alkaen. Olemme joutuneet kohottamaan kuluttajien tietoisuutta, kouluttamaan tavarantoimittajia, luomaan suotuisat markkinat, rakentamaan infrastruktuurin ja niin edelleen, Samba kertoo.

Lain vaikutuksia odotellessa Siny Samba yrittää lisätä arvoa nykyisille palveluilleen tekemällä videoita terveydestä, ruuan laadusta, ravitsemuksesta, luomuruuasta ja tarpeesta rakentaa vastustuskykyä nauttimalla tuoretta, terveellistä ruokaa.

– Työ terveyden, ravitsemuksen ja ruuan puolesta on kovaa, Samba viittaa muun muassa rahoituksen vaikeuteen ja kulttuurisiin esteisiin.

– Esimerkiksi kun menen liiketapaamiseen miespuolisen yhtiökumppanini kanssa, ihmiset puhuvat hänelle ja jättävät minut huomiotta.

Hän kuitenkin uskoo, että muutos on ilmassa.

– On jo monia organisaatioita, jotka tarjoavat koulutusta naisyrittäjille, samoin verkostoitumisvälineitä. On uusi laki ja mahdollisuus kohentaa naisten ja lasten terveyttä. On innostavaa aikaa olla startup-yrittäjä, Samba vakuuttaa.

