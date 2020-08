Lehtikuva/Mikko Stig

Ehdokkaita syyskuun puoluekokoukseen on nyt neljä.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen lähtee mukaan puolueen puheenjohtajakisaan. Honkonen kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa puoluetoimistossa.

Honkosen mukaan keskustan suurin haaste on luottamuksen palauttaminen puolueeseen ja puolue pitää yhdistää, jotta se onnistuu.

– Tunnen keskustan historian. Puolueella on mennyt heikoimmin juuri silloin, kun se on ollut jakautunut. Puolueessa on tarpeen käydä avoin keskustelu tulevaisuudesta ja tulevaisuuden Suomesta, tiukasti sidottuna keskustan aatteisiin ja niiden ytimeen, hän sanoi.

Tilaisuudessa Honkonen kertoi myös, ettei voittaessaan kaipaisi käteensä keskustan raskainta eli valtiovarainministerin salkkua, jos sitä nykyisin pitävä Matti Vanhanen haluaa jatkaa tehtävässä vaalikauden loppuun asti. Honkonen kuitenkin sanoi uskovansa, ettei hallituspuoluetta voi johtaa hallituksen ulkopuolelta.

Saarijärvellä asuva Honkonen, 33, on toisen kauden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri.

ILMOITUS

Keskustan puheenjohtajakisa käynnistyi viime torstaina, kun kansanedustaja Annika Saarikko ilmoitti haastavansa istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin. Kisaan on ilmoittautunut myös yrittäjä Ilkka Tiainen.

Honkosta pidettiin ennakkoarvioissa yhtenä puheenjohtajakisan mahdollisista kandidaateista.

Piireissä suositaan Saarikkoa



MTV:n uutisten kyselynmukaan Saarikolla on vahva tuki keskustan piirihallitusten jäseniltä. Kyselyyn vastanneista jäsenistä 60 prosenttia piti Saarikkoa suosikkinaan. Toiselle sijalle tuli Kulmuni, jota kannatti 26 prosenttia vastanneista.

Kysely tehtiin heinäkuun 30. päivän ja elokuun 2. päivän välisenä aikana, jolloin kisassa olivat mukana vain Kulmuni ja Saarikko. Siihen vastasi 139 henkilöä eli hieman alle puolet piirihallitusten jäsenistä, ja sen toteutti Corefiner MTV:n toimeksiannosta.

Samansuuntaisia tuloksia tuli myös STT:n torstaina tekemästä kyselystä, jonka mukaan keskustan 20 piirijohtajasta yhdeksän kannattaa selkeästi tai varovaisesti Saarikkoa puolueen puheenjohtajaksi.

Ennakkospekulaatioissa myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen on arvioitu mahdollisesti lähtevän mukaan puheenjohtajakisaan. Kurvinen ei viime viikolla suostunut kommentoimaan aikeitaan STT:lle.

Keskustan puheenjohtajan valitsee puoluekokous, joka on koolla syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Oulussa.