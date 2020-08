Ne, joilla on kesälomaa ja mahdollisuuksia matkustaa, ovat panostaneet kotimaan matkailuun. Sosiaalisen median algoritmit ovat luoneet kuvan, että vähintään joka toinen lomalainen on suunnannut lomallaan Lappiin retkeilemään. Koronapandemian rajoitustoimet lisäsivät retkivarusteiden myyntiä, ja ihmiset suuntasivat sankoin joukoin metsään retkeilemään. Tämä on mahtava kehityssuunta. Luonnossa retkeily opettaa varjelemaan ja arvostamaan luontoa, lisäksi luonnossa liikkumisella ja oleilulla on myös tutkitusti monia terveysvaikutuksia.

Luonnonsuojelun ja Lapin koskemattomien erämaiden eteen pitää kuitenkin tehdä töitä. Kaivosyhtiöillä on valtavasti kiinnostusta kaivaa maa-aineita Suomen luonnosta. Viimeisimpänä on julkisesti keskusteltu Lapin Käsivarren kaivosvarauksista. Tämänhetkinen kaivoslaki ei anna alueen ihmisille ja elinkeinonharjoittajille mitään mahdollisuutta estää erämaan kaivostoimintaa. Syystäkin tätä kaivosta vastustetaan. Minäkin vastustan. Lapin erämaiden luonto on ainutlaatuinen, ja sitä ei tule pilata kaivoksilla. Lisäksi alue on tärkeä saamelaisten poronhoidolle; jo tämän pitäisi olla viesti, ettei alueelle voi rakentaa kaivosta.

Vierailin Kolumbiassa joitain vuosia sitten, ja näin ja kuulin, miten kaivosyhtiöt toimivat maassa. Kolumbian ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimus mahdollistaa yhdysvaltalaisten kaivosyhtiöiden lähes vapaan toiminnan Kolumbiassa. Useammin kuin kerran yhdysvaltalainen kaivosyhtiö tuli Kolumbiaan, kaivoi rikkaudet maasta ja jätti jäljet paikallisten siivottavaksi. Paikallisille oli hetkeksi työtä, mutta rikkaudet valuivat toisaalle. Tuhoutunut maa on liian kova hinta kausityöstä. Esimerkkejä on lähempääkin: Oriveden kaivoksella paljastui pari vuotta sitten laiton kaatopaikka, joka edelleen odottaa siivoamista.

Luonto ja Lapin erämaat ovat meidän kaikkien yhteistä omaisuutta. Ei tuhota sitä. Kaivoslakia ollaan uudistamassa tällä hallituskaudella. Uudistuksen tulee tähdätä luonnon moninaisuuden suojeluun ja ihmisten kuulemisen varmistamiseen. Uuden kaivoslain tulee olla oikeudenmukainen ja suojella alkuperäiskansaamme saamelaisia. Ei kaivoksille -kansanliike on kerännyt jo yli 22 000 nimiä adressiin Käsivarren luonnon puolesta. Allekirjoitin adressin, allekirjoita sinäkin.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja.

ILMOITUS