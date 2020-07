Lehtikuva/Roni Lehti

Interin Timo Furuholm on monella tapaa kiintoisa persoona sekä kentällä että sen ulkopuolella.

Heinäkuun alussa Interin Timo Furuholmilla oli yllättävää uutisoitavaa. ”Anteeks mitä? Minä, sukuni suurin pönttöpää, pääsin TURUN YLIOPISTOON”, 32-vuotias hyökkääjä twiittasi ilmeisen hämmentyneenä.

Porilaislähtöinen ”Furkka” oli toki ehtinyt jo käyttää korona-ajan hyödykseen viimeistelemällä 17 vuotta marinoituneen ylioppilastutkintonsa iltalukiossa. Kun valkolakinkin hankkimiseen ehti kulua hyvä tovi, ei Furuholm selvästikään osannut odottaa sosiaalitieteiden laitoksen ovien avautuvan ensi yrittämällä.

Ajankohta ei kuitenkaan voisi olla sopivampi: yli kolmekymppisenä ei jalkapalloilijalla enää montaa vuotta ammattilaisuraa jäljellä voi olla, ja tulevaisuuteenkin olisi järkevää katsoa. Ei pönttöpäistä laisinkaan.

Timo Furuholm on ollut koko pitkän uransa pelaaja, joka ei jätä ketään kylmäksi. Raivokas taistelutahto ja tulisieluisuus johtavat välillä ylilyönteihin mutta tuottavat kentällä parhaimmillaan loistavaa tulosta.

Nuorukainen debytoi korkeimmalla sarjatasolla vasta 15-vuotiaana FC Jazzin riveissä, mutta suurimmat mainetekonsa mies on tehnyt nimenomaan sinimustassa raitapaidassa.

ILMOITUS

Furuholmia on pidetty röyhkeän pelityylinsä vuoksi ”epäsuomalaisena” hyökkääjänä: maaleja pyritään latomaan hinnalla millä hyvänsä, tyylistä viis. Sama intensiivisyys vaikuttaisi olevan tyypillistä myös herran siviiliminälle.

Furuholm johtaa tällä hetkellä Veikkausliigan maalipörssiä ja on ollut suuressa roolissa Interin erinomaisesti alkaneella kaudella. Moni on pohtinut, miksi Furuholm on juuri nyt niin kuuma, ja syitä on monia.

Mies pelasi jo viime kaudella erinomaisesti osana sarjan kenties laadukkainta hyökkäyskalustoa, mutta tuntui jäävän etenkin huippuvireisen Filip Valenčičin varjoon. Nyt, kun Valenčič on palannut ”kotijoukkueeseensa” Norjaan, saa Furuholm loistaa joukkueen kirkkaimpana tähtenä – mistä hän selvästi nauttii, vaikka jatkuvasti korostaakin koko joukkueen merkitystä.

Valenčičin paluuta ollaan Turussa kovasti toivottu ja turskaverkot ovat ilmeisesti vesillä, mutta näyttää porukka pärjäävän aivan kelvollisesti ilmankin.

Toisekseen valmentaja José Riveiron iloinen, hyökkäävä ja pallonhallintaan perustuva taktiikka tuntuu sopivan Furuholmille mainiosti. Kun joukkueen muut jäsenet hoitavat pelinrakentelun alempana, voi Furuholm keskittyä parhaiten osaamaansa asiaan eli maalintekoon.

Valmentajavelho vaikuttaisi tulevan myös ”Furkan” kanssa mainiosti toimeen, ja tulokset näkyvät taululla. Inter saavutti viime kaudella Riveiron valmennuksessa – ja monen yllätykseksi – peräti hopeaa, ja tänä vuonna se on jo ehtinyt lunastaa paikkansa Suomen Cupin finaaliin.

Poikkeuksellista Furuholmissa on myös hänen yhteiskunnallinen aktiivisuutensa. Monet pelaajat ovat olleet mukana esimerkiksi rasisminvastaisissa kampanjoissa, mutta harva on tunnustanut peliuransa aikana poliittista väriä.

Furuholm on ollut muun muassa tukemassa Li Anderssonia, ja hän kertoikin vastikään Jälkipeli.net–sivuston haastattelussa vastaanottaneensa usein kommunistihuuteluita katsomosta. Kiinnostus yhteiskunnallisiin kysymyksiin lienee verenperintöä, sillä Furuholmin isä Tapio on paitsi entinen futari, myös vasemmistoliiton kuntapoliitikko.

Suomifutiksessa ei ole väriläiskiä ensinkään liikaa, ja Furuholmin kaltaiset persoonallisuudet lisäävät paitsi oman joukkueensa, myös koko sarjan kiinnostavuutta. Futisyhteisön toivoisi saavan nauttia hänestä vielä peliuran päättymisen jälkeenkin, ellei valmentajana, vaikkapa sosiaalitieteellisesti orientoituneena kommentaattorina.

Viikon vakiolapulla on suomikohteita sekä FA Cupin finaali. Kierroksen selkein varma löytyy kohteesta kaksi, jossa Timo Furuholmin Inter saa kotonaan vastaansa kauden yskien aloittaneen IFK Mariehamnin.

Varmaa ykköstä puskee myös kohteeseen 7, jonka kotijoukkue AC Oulu on voittanut kauden kaikki Ykkösen ottelunsa. Vastaan asteleva Jaro Pietarsaaresta ei ole pelannut kehnosti sekään, mutta vaakakuppi kääntyy oululaisille jo siksikin, että vierailijat menettivät edellisessä ottelussaan tärkeän keskikenttämiehen Torón sairastuvalle.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 1.8. kello 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(2), 1, 1, 1, 1, 1(x), 1, 1(x), 2, 2(x), 1, 1(x), 1(2).