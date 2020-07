All Over Press/Ismo Pekkarinen

Suomalaisista kaksi kolmesta hyväksyy EU-maiden elvytysrahaston ja siihen liittyvän yhteisvastuun veloista. Joka neljäs on sitä mieltä, että EU-maiden johtajien heinäkuussa sopima 750 miljardin euron elvytysrahasto on huono ratkaisu, joka pitäisi hylätä.

Näin kansalaiset ajattelevat Maaseudun Tulevaisuuden, Hufvudstadsbladetin ja Verkkouutisten elvytyspaketin hyväksymisen jälkeen teettämän kyselyn mukaan.

Puolueiden kannattajista vain perussuomalaisten selvä enemmistö haluaa hylätä koronan jälkihoitoon tarkoitetun elvytyspaketin. EU-maat jakavat 390 miljardia euroa avustuksia ja 360 miljardia euroa lainoja.

EU-maat rahoittavat paketin yhteisvastuullisesti jäsenmaksuissaan. Suomi maksaa rahastoon enemmän kuin saa ollen kuitenkin EU-maiden pienin nettomaksaja.

Julkisesta arvostelusta ja jopa raivoisasta vastustuksesta sosiaalisessa mediassa voisi päätellä valtaosan kansalaisista vastustavan elvytyspakettia. Näin ei ole.

Perussuomalaiset ovat levittäneet valheita, kuten europarlamentaarikko Laura Huhtasaari todistaessaan Ylen pääuutislähetyksessä, ettei Suomella ollut mitään tavoitteita neuvotteluihin.

Yksi puolueen kansanedustajista on tehnyt perusteettoman kantelun pääministeri Sanna Marinista (sd.) oikeuskanslerille liittyen EU-pakettiin. Toinen kansanedustaja, Mauri Peltokangas (ps.), on suoltanut sanoin kuvaamattoman iljettävää naisvihamielistä puhetta sosiaalisessa mediassa. Kansanedustaja on häpeäksi läheisilleen ja kannattajilleen.

Ylen tällä viikolla julkistaman mielipidemittauksen ja sitä kommentoineen Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtajan Juho Rahkosen mukaan koronakriisiä on yritetty politisoida, mutta kyselyn perusteella sitä ei ole tapahtunut.

Hallituksella on ollut vahva tuki koronapäätöksilleen. Perussuomalaisten yritys politisoida koronakriisi ei ole nostanut puolueen kannatusta, vaikka puolue on sitä tavoitellut.

Nyt puolue toimii kaksilla rattailla: heitetään lokaa, puolitotuuksia ja naisvihamielistä puhetta ja toisaalla esiinnytään ikään kuin salonkikelpoisesti.

