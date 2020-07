LEHTIKUVA

Moni sairastaa C-hepatiittia tietämättään – Testaus kannattaa, sillä lääkehoito on olemassa

Muista ainakin nämä – Jos otat tatuoinnin tai lävistyksen, varmista, että välineet on steriloitu. – Tartunnan voi saada jo pelkästä huumekokeilusta tai pistämällä itseään vahingossa käytetyllä neulalla. – C-hepatiittiin ei ole rokotetta. – C-hepatiittia voidaan hoitaa ja virus poistaa elimistöstä. – Jos epäilet saaneesi tartunnan, ota yhteys lääkäriin.

Maailmalla 90 prosenttia virushepatiittitartunnan saaneista ei tiedä tartunnastaan. Suomessakin on monia, jotka sairastavat C-hepatiittia tietämättään ja tartuttavat tautia eteenpäin.

Munuais- ja maksaliitto muistuttaa Maailman hepatiittipäivänä 28.7. että testaus kannattaa aina, sillä C-hepatiittiin on nykyään olemassa tehokas lääkehoito.

C-hepatiitti on Suomen yleisin virushepatiitti. Suurin osa tartunnan saaneista jää viruksen kantajiksi. Viime vuonna Suomessa todettiin 1187 C-hepatiittitartuntaa eli 10 000 asukasta kohti oli 22 tartuntaa.

– On huolestuttavaa, että uusien tartuntojen määrä ei ole laskenut C-hepatiittistrategiasta ja hoitopolusta huolimatta. Kaikilla tartunnan saaneilla on oikeus hoitoon, mutta kaikissa kunnissa ei hoitoon pääse vielä tasa-arvoisesti. Kunnissa tulisi panostaa enemmän testaamiseen, tartuntojen hoitoon ja erityisesti nuorten tietoisuuden lisäämiseen, sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

Tartunnoista 64 prosenttia todettiin 20–29-vuotiailla nuorilla. Suurin osa tartunnoista on THL:n Tartuntautirekisterin mukaan saatu Suomessa. Viruksen hoitamattomia kantajia arvioidaan olevan noin 22 000.

Vain noin joka neljäs C-hepatiittitartunnan saaneista saa infektion alkuvaiheessa oireita.

– C-hepatiitti on pitkään oireeton, minkä vuoksi sitä voi sairastaa jopa vuosikymmeniä ilman, että tietää sitä. Koko tämän ajan henkilö voi kuitenkin tartuttaa muita, Högström sanoo.

Tarttuu verikontaktissa

C-hepatiitti vaatii tarttuakseen aina verikontaktin. Tartunnan on voinut saada tatuoinnista, lävistyksestä tai akupunktiosta, ennen vuotta 1990 tehdystä verensiirrosta – tai vain yhdestä nuoruuden huumekokeilusta. Tartunta on mahdollinen myös sukupuoliyhteydessä tai synnytyksessä. Yleisin C-hepatiitti on kuitenkin suonensisäisiä huumeita käyttävillä. C-hepatiittia ei voi saada arkielämässä kättelyssä tai halaamisessa, eikä esimerkiksi astioiden kautta.

Krooninen C-hepatiitti aiheuttaa sidekudoksen muodostumista maksaan, mikä voi aiheuttaa maksakirroosiin ja pahimmillaan maksasolusyövän.

C-hepatiittia voi ehkäistä omilla valinnoillaan ja välttämällä riskikäyttäytymistä. Sen estämiseen ei ole olemassa rokotetta. Tehokkainta ennaltaehkäisyä on hoitaa kaikki tartunnan saaneet. C-hepatiitin hoitoon on viime vuosina tullut uusi suun kautta otettava tehokas ja hyvin siedetty lääkehoito, jonka saa perusterveydenhuollosta.

Suomen C-hepatiittistrategian tavoitteena on hävittää sairaus Suomesta vuoteen 2030 mennessä testaamisella, tehokkaalla hoidolla ja uusien infektioiden ehkäisyllä. THL:n asiantuntijatyöryhmän 2019 julkaisema C-hepatiitin hoitopolun tavoite on varmistaa kaikille yhdenvertainen ja varhainen pääsy hoitoon. Hoidon yhteydessä tartunnan saaneelle tulee aina myös antaa tietoa sairauden tarttumistavoista ja riskeistä. Näin voidaan ehkäistä riskikäyttäytymistä, infektion leviämistä ja uusintainfektioita.