Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kommentti: Perussuomalaisten hyökkäys pääministeri Sanna Marinia vastaan ei ole yllätys koronakriisin maltillistaneen poliittisen keskustelun jälkeen.

Perussuomalaisten eilinen hyökkäys pääministeri Sanna Marinia (sd.) vastaan yleisluontoisilla syytöksillä antaa viitteitä tulevasta poliittisen syksyn myrskyjen luonteesta.

EU-elpymispaketti politisoitui Suomessa Kreikan tukipakettien tapaan erityisesti perussuomalaisen politikoinnin välineeksi.

Perussuomalaisten Kreikan kriisinaikaisen puheenjohtajan Timo Soinin politiikka hokemineen ”Missä EU, siellä ongelma” oli kevyttä verrattuna halla-aholaisiin perussuomalaisiin poliitikkoihin.

Perussuomalaisten Kreikan kriisin aikaisen puheenjohtajan Timo Soinin politiikka hokemineen ”Missä EU, siellä ongelma” oli kevyttä verrattuna halla-aholaisiin perussuomalaisiin.

Perustuslain ottaminen päivän politikoinnin välineeksi iskee syvälle oikeusjärjestelmään. Henkilöön kohdistuvalla hyökkäyksellä asia yksinkertaistetaan hyvä – paha -asetelmaksi, jolla kalastellaan kannattajia.

Perussuomalaisten kannatus on tippunut parhaista päivistään useita prosenttiyksikköjä. Samaan aikaan kannatustaan on kasvattanut Marinin johdolla SDP.

ILMOITUS

Epäilyksen varjoja on helppo heittää

Helsingin yliopiston tutkijatohtorin, puoluetta pitkään seuranneen Niko Pyrhösen mukaan perussuomalaisten väittämästä tekee vahvan se, että sitä ei ole helppo julkisuudessa vahvistaa.

– Tällainen väittämä on tosi iso ja radikaali, perustavanlaatuinen syytös ja moite. Se on asia, jota ei voi aivan suoraan tarkistaa, vaan se vaatii monien ihmisten haastattelua ja prosessin läpikäyntiä ja tarkastamista, ennen kuin voidaan saavuttaa minkäänlainen varmuus, toteaa Pyrhönen Ylen haastattelussa.

Pyrhösen mukaan juuri asian epävarmuus ja epäselvyys heittää epäilyksen varjon pääministeri Marinin toiminnan ylle.

– Mikä tietysti on perussuomalaisten tarkoitus tässä koko prosessissa, Pyrhönen summaa.

EU-elpymispaketista vellovassa keskustelussa on helppo heittää epäilyksiä puoleen ja toiseen. Perussuomalaisia tuskin ilahdutti, että Marin oikoi puolueen varapuheenjohtaja Riikka Purran virheellisiä tietoja elpymispaketista Ylen A-studiossa.

Henkilöitynyt poliittinen kulttuuri altistaa hyökkäyksille

Perussuomalaisten johdolla aloitetussa prosessissa tutkitaan parhaillaan ulkoministeri Pekka Haavistoon (vihr.) kohdistuvia rikosepäilyjä. Mukana tässä prosessia on ollut myös kokoomuslaisia. Puolue on lähestynyt kannoissaan perussuomalaisia, mutta toki on erottautunutkin, koska puolueet taistelevat samoista äänestäjistä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo olevansa pääministerin kanssa samaa mieltä siitä, että hänen esittämänsä syytös perustuslain mahdollisesta rikkomisesta on erittäin vakava.

Puolue lataa kovilla poliittisen profiilinsa nostamiseksi. Tämä ei ole yllätys koronakriisin maltillistaneen poliittisen keskustelun jälkeen. Jollain on erottauduttava.

Henkilöityneessä poliittisessa kulttuurissa se onnistuu helpoiten hyökkäämällä hähmäisillä perusteilla arvostettua, valtaa käyttävää poliitikkoa vastaan.

Ministerin pestit tulevat olemaan jatkossakin raskaita, jos perustuslain mukaista kymmenen kansanedustajan jättämää muistutusta aletaan käyttää politikoinnin ja mustamaalaamisen välineenä.