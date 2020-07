Lehtikuva/Brendan Smialowski

Kommentti: onko väkivallan lietsominen demokraattien johtamissa kaupungeissa vasta alkusoittoa syksyn tapahtumille?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti keskiviikkona lähettävänsä seuraavaksi liittovaltion joukkoja muun muassa Chicagoon ”torjumaan väkivaltaa”.

Chicagoon on lähdössä 200 liittovaltion ”viranomaista”. Chicagon pormestarin Lori Lightfootin mukaan kaupunki on kuitenkin tehnyt kompromissin liittovaltion kanssa, eivätkä liittovaltion joukot saavu paikalle maastopuvuissa kuten Oregonin Portlandissa tapahtui.

Legenda -nimisen operaation puitteissa on jo lähetetty 200 liittovaltion järjestysvallan edustajaa Missourin osavaltion Kansas Cityyn, ja New Mexicon Albuquerqueen ollaan lähettämässä 30.

Kotimaan turvallisuuden ministeri Chad Wolf taisi haastattelussa vahingossa vahvistaa laittomat pidätykset.

Operaatio on siinä mielessä kummallinen, että sen kohteina olevat osavaltiot ja kaupungit itse eivät ole nähneet joukoille tarvetta. Päinvastoin, Portlandissa niiden nähtiin vain provosoivan levottomuuksia.

Monien arvioiden mukaan liittovaltion joukot ovat toimineet Portlandissa vastoin perustuslakia esimerkiksi sieppaamalla mielenosoittajia tunnuksettomiin autoihin. Toiminnan on sanottu muistuttavan autoritaaristen valtioiden salaisen poliisin tekemisiä.

Oliko Portland koekenttä?

Sattumoisin Trump on nähnyt liittovaltion järjestysvallalle tarvetta juuri demokraattien johtamissa kaupungeissa. Hän ei ole mitenkään edes peitellyt sitä, vaan sanoi maanantaina, että kaikkia näitä kaupunkeja johtavat ”hyvin liberaalit demokraatit. Tosiasiassa kaikkia johtaa radikaali vasemmisto”. Tilanne niissä on Trumpin mukaan ”pahempi kuin Afganistanissa”.

Kohteina ovat olleet Black Lives Matter -mielenosoitukset, jotka Trumpin mukaan ovat inhottavaa anarkiaa. Kun äärioikeisto keväällä osoitti mieltään koronarajoituksia vastaan, muun muassa tunkeutuen aseistettuna Michiganin osavaltion kongressiin, Trump oli täynnä sympatiaa protestoijia kohtaan.

Selvää on, että kyseessä on osa Trumpin vaalikampanjaa toisen kauden saamiseksi marraskuun vaaleissa. Mutta jälleen nousee esiin kysymys siitä, miten pitkälle hän on valmis menemään.

Aikooko Trump lietsoa levottomuuksia aina vaalipäivään, marraskuun 3. päivään saakka, kenties askel askeleelta vain tilannetta kiristäen?

Vai oliko Portland eräänlainen koekenttä, ja varsinainen isompi operaatio on tulossa vasta vähän ennen vaaleja?

Haluaako Trump vain herätellä omaa kannattajakuntaansa esiintymällä lain ja järjestyksen miehenä?

Vai pyrkiikö hän peräti luomaan tilanteen, jossa hän julistaisi, ettei vaaleja voida pitää? Kuinka moni uskaltaa sanoa varmasti, ettei Trump ainakaan sitä tee? Hän on kerta kerran jälkeen astunut ennen rikkomattomien rajojen yli.

Muistaako joku vielä sen, että neljä vuotta sitten aika moni asiantuntija arvioi, että Trumpin silloiset puheet olivat kampanjataktiikkaa, ja presidenttinä hän tulisi käyttäytymään asiallisemmin. Todellisuushan on ollut vielä pahempi kuin mitä silloin osattiin kuvitella.

Vastoin perustuslakia

Atlantan, Chicagon, Kansas Cityn, Portlandin, Seattlen ja Washingtonin pormestarit lähettivät maanantain oikeusministeri William Barrille ja kotimaan turvallisuuden ministeri Chad Wolfille kirjeen, jossa he sanoivat ilman paikallista suostumusta saapuvien liittovaltion joukkojen tuomisen kaupunkeihin olevan vastoin perustuslakia.

Philadelphian piirisyyttäjä Larry Krasner sanoi tällä viikolla, että jos liittovaltion edustajat laittomasti pahoinpitelevät tai sieppaavat ihmisiä Philadelphiassa, hän nostaa syytteet joukkoja vastaan.

Chad Wolf taisi vahingossa vahvistaa laittomat pidätykset, kun hän sanoi tiistaina Foxin haastattelussa, että Portlandissa oli pidätetty ”proaktiivisesti” mielenosoittajia. Toisin sanoen heidät oli siis ilmeisesti pidätetty ennalta ehkäisevästi ennen kuin he edes olivat tehneet mitään laitonta.

Nyt virassa olevien republikaanien näyttää olevan vaikea sanoa Trumpille vastaan, teki hän mitä tahansa. Sen sijaan entinen Pennsylvanian kuvernööri ja George W. Bushin aikana kotimaan turvallisuuden virastoa johtanut republikaani Tom Ridge sanoi, että hän ei ikinä olisi sallinut ”kutsumatonta yksipuolista interventiota kaupunkeihin”.

Joudutaanko syksyllä niin pitkälle, että mitataan, totteleeko armeija Trumpin kaikkia käskyjä? Tämä ei ole itsestään selvää, sillä kenraalikunnassa on ollut tyytymättömyyttä Trumpin pyrkimyksiin sotkea armeija politiikkaan.

Joudutaanko Trump tammikuun 20. päivänä kantamaan pois Valkoisesta talosta niin kuin Veikko Vennamo aikoinaan eduskunnasta?

Kaksi loppukevennystä

Loppukevennys. Trumpin virallisella Facebook-sivulla julkaistu on kampanjamainos, jonka toisessa kuvassa on Trump lainvalvojien seurassa ja toisessa on poliisin kanssa tappelevia mielenosoittajia. Kuvien alla on teksti ”Public Safety vs Chaos & Violence”.

Ilmeisesti Yhdysvalloista ei kuitenkaan ollut löytynyt sopivaa kuvaa, sillä mielenosoituskuva oli otettu Ukrainassa vuonna 2014.

Loppukevennys 2. Kaikkien muiden huolien keskellä Trumpilla oli keskiviikkona aikaa palata sunnuntaiseen Foxin haastatteluun, jossa hän kehui testissä osoitettuja kognitiivisia kykyjään.

Trump kertoi nyt Foxille, että yksi testin tehtävistä oli toistaa useita kertoja sanat ”person, woman, man, camera, tv”.

”He sanoivat, ettei kukaan saa niitä pysymään järjestyksessä, eikä se todellakaan ole helppoa. Mutta minulle se oli helppoa”, sanoi Yhdysvaltain presidentti.