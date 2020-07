Lehtikuva/Scott Olson

Oikeistolainen ryhmä on häirinnyt Trumpin poliittisia vastustajia sosiaalisessa mediassa.

Twitter on sulkenut yli 7 000 tiliä, jotka liittyvät niin kutsuttuun QAnon-liikkeeseen. Twitter ilmoitti rajoittavansa näin salaliittoteorioiden leviämistä käyttäjiensä keskuudessa.

QAnon on epävirallinen Donald Trumpin kannattajien ryhmä. Sen jäsenet uskovat, että Yhdysvaltoja on jo vuosikymmeniä hallinnut rikollinen järjestö, jota he kuvaavat saatananpalvontaa harjoittavaksi maailman eliitiksi.

Oikeistolainen ryhmä on myös vakuuttunut Trumpin vastaisesta salajuonesta, ja sen jäsenet ovat häirinneet presidentin poliittisia vastustajia sosiaalisessa mediassa.

– Olemme tällä viikolla ryhtyneet lisätoimiin niin kutsuttua QAnon-toimintaa vastaan koko palvelun alueella, Twitterin tiedottaja ilmoitti.

Hänen mukaansa Twitter päätti toimia, koska QAnon-seuraajat aiheuttavat yhä enemmän haittaa. Twitter pyrkii estämään QAnon-salaliittoteorioiden leviämistä muun muassa varmistamalla, että Twitter-algoritmi ei korosta näihin tileihin liittyviä sivustoja tai tviittejä.

Twitter myös estää QAnoniin liittyvien URL-osoitteiden jakamisen Twitterissä.

Yhdysvaltain tiedotusvälineiden mukaan liittovaltion poliisi FBI on tunnistanut QAnonin potentiaaliseksi kotimaisen terrorismin uhkaksi.

Huhtikuussa Facebook poisti samoista syistä 20 tiliä, viisi sivua ja kuusi QAnoniin linkitettyä ryhmää.