Lehtikuva/Martti Kainulainen

Elisalle, Telialle ja DNA:lle sekä muille isoille yrityksille ICT-palveluita tuottavan Suomen Kotidatan työntekijät marssivat tänään aamupäivällä ulos työpaikoiltaan.

Ammattiliitto Pron mukaan härski alipalkkaus ja laittomuudet johtivat ulosmarssiin Elisalle, Telialle ja DNA:lle ICT-palveluita tuottavassa Suomen Kotidatassa. Prossa perätään myös alihankintatyötä ostavien operaattorien vastuuta.

Perjantaihin saakka kestävän työnseisauksen syynä on yrityksen käyttämä työehtosopimus, joka on Pron mukaan mahdollistanut räikeän alipalkkauksen ja jopa riiston.

– Työnantajamme on teettänyt alalle sopimattomalla työehtosopimuksella alipalkattuja töitä sekä nykyisillä ehdoilla jopa palkatonta työtä, sanovat henkilöstöä edustavat päätyösuojeluvaltuutettu Jenni Nieminen ja pääluottamusmies Kalle Rantasuo.

Pro: Vastuu on teleoperaattoreilla ja muilla alan toimijoilla, jotka ostavat palveluita alihankintana.

Haitallista työehtosopimusshoppailua

Ammattiliitto Pron mukaan Suomen Kotidata jo vuosien ajan käyttänyt väärää ja alalle soveltumatonta työehtosopimusta, josta on yritetty neuvotella pitkään tuloksetta.

– Tämä on haitallista työehtosopimusshoppailua, jolla heikennetään ICT-alan työntekijöiden työsuhteen ehtoja. Vastuu on Kotidatan itsensä lisäksi myös teleoperaattoreilla ja muilla alan toimijoilla, jotka ostavat Suomen Kotidatan palveluita alihankintana, sanoo Pron sopimusalavastaava Mika Mäkelä.

ILMOITUS

Teleoperaattoreiden vastuullisuus pettänyt

Myös Ammattiliitto Pron ICT-alan sopimusala-asiamies Seppo Lundgrenin mielestä Suomen Kotidatalta palveluita ostavien Elisan, Telian ja DNA:n tulisi kantaa vastuu asiasta ja toimia sosiaalisesti kestävien arvojen mukaisesti.

– Teleoperaattoreiden vastuullisuus on pettänyt totaalisesti heidän teettäessään työtä Suomen Kotidatalla, jossa henkilöstö on joutunut tekemään työtä osin ilmaiseksi sekä väärällä työehtosopimuksella. Tämä tapaus on myös surullinen esimerkki ammattitaitoisen henkilöstön aliarvostamisesta, Lundgren toteaa.

Lundgrenin mukaan alihankinta ei saa muodostua keinoksi maksimoida voittoja. Työehtojen polkemisen lisäksi Suomen Kotidata on myös hankaloittanut luottamushenkilöiden työtä sekä lomauttanut työsuojeluvaltuutetun laittomasti.