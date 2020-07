Lehtikuva/Philippe Lopez

Ranskassa maskittomuudesta voi saada 135 euron sakon, Britanniassa uhkana on sadan punnan sakko.

Ranskassa on maanantaista lähtien pakko käyttää kasvomaskia kaikissa julkisissa sisätiloissa. Tällaisia tiloja ovat muun muassa kaupat, supermarketit ja pankit.

Aiemmin maskipakko on ollut voimassa julkisessa liikenteessä.

Hallituksen ilmoituksen mukaan maskittomana julkisissa sisätiloissa oleskelevalle voidaan antaa 135 euron sakko.

Ranskassa on ollut merkkejä koronavirustartuntojen määrän kasvusta.

Maskipakon tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä. Hallituksen mukaan Ranskassa on ollut merkkejä koronavirustartuntojen määrän kasvusta.

Ranskan terveydenhuollossa on pantu merkille, että tartuttavuus- eli R-luku on noussut yli yhden. Tämä tarkoittaa, että jokainen tartunnan saanut tartuttaa vuorostaan noin 1,2 ihmistä. Joillakin alueilla luku voi olla korkeampikin – esimerkiksi Bretagnen alueella Länsi-Ranskassa luku on 2,6.

ILMOITUS

Maanantaina viranomaiset kertoivat, että maassa on vahvistettu noin 500 tartuntarypästä. Kyseessä ei kuitenkaan ole vielä uhka viruksen toisesta aallosta, terveysministeri Olivier Vieran vakuutti.

Useat tartuntaryppäät on havaittu esimerkiksi vanhainkodeissa tai perheissä sen jälkeen, kun sukulaiset ovat tavanneet toisiaan lomakaudella.

Ranskassa koronavirustartuntoja on vahvistettu lähes 212 000, ja koronaan liittyviä kuolemia on ollut yli 30 100, selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.

Miljoonaa asukasta kohti tartuntoja on yli 2 600 ja kuolemia reilut 460. Suomessa vastaavat luvut ovat yli 1 300 ja 59.

Euroopassa maskipakko yleistyy

Maskipakko on yleistynyt maailmalla entisestään. Useassa maassa annetaan sakkoja, jos julkisilla paikoilla tai julkisessa liikenteessä kulkee ilman kasvomaskia.

Myös Britannia on määrännyt kasvomaskit pakollisiksi kaupoissa ja supermarketeissa. Määräys astuu voimaan perjantaina, minkä jälkeen maskittomille kaupassa kävijöille rapsahtaa sadan punnan eli noin 110 euron sakko.

Aiemmin maskit ovat olleet pakollisia Britannian julkisessa liikenteessä kesäkuun puolestavälistä lähtien. Skotlanti oli määrännyt maskipakon kauppoihin jo reilu viikko sitten.

Kasvomaskit määrättiin julkisissa sisätiloissa pakolliseksi viikonlopun aikana myös Australian toiseksi suurimmassa kaupungissa Melbournessa sekä Hongkongissa. Melbourne on Australian ensimmäinen paikka, jossa maskeista tulee pakollisia.

Ainakin Espanjassa ja Saksassa maskien käyttö julkisilla paikoilla on ollut sakkojen uhalla pakollista jo pidemmän aikaa.

Tutkimukset tukevat maskien käyttöä

Maailman terveysjärjestö WHO päivitti kesäkuun alussa ohjeensa kasvomaskin käytöstä. WHO:n mukaan maskia kannattaisi käyttää, jos koronavirustilanne on paha ja liikutaan ympäristössä, jossa sosiaalisen etäisyyden pitäminen on vaikeaa. Esimerkkeinä mainittiin juuri julkinen liikenne ja kaupat.

Toukokuun lopulla kerrottiin suomalaistutkimuksesta, jonka mukaan jo pelkästä puhumisesta voi syntyä koronavirustartuntaan riittävä hiukkaspilvi.

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan arviolta ainakin 230 000, ja jopa 450 000 koronavirustartuntaa on estetty osavaltioissa, joissa vaadittiin kasvomaskin käyttö 8. huhtikuuta ja 15. toukokuuta välisellä ajalla. Asiasta kertoo CNN.

CNN:n haastatteleman asiantuntijan mukaan maskin käyttö voi estää viruksen leviämistä jopa 50 prosentilla.

Yhdysvalloissa ei ole tehty kasvomaskeista pakollisia liittovaltion tasolla, mutta useissa osavaltiossa asiasta on annettu määräys.