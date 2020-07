Lehtikuva/Nicholas Kamm

Testissä pitää muun muassa kertoa, mikä viikonpäivä, päivämäärä, vuosi ja kuukausi on sekä paikka ja kaupunki, jossa ollaan.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin haastattelu Fox Newsissä sunnuntaina on herättänyt kauhua ja hilpeyttä.

Kauhua siksi, että Trump ei suostunut sanomaan, että hän aikoo kunnioittaa marraskuun vaalien tulosta.

Hilpeyttä on herättänyt erityisesti se osa haastattelua, jossa Trump kehui kognitiivisia kykyjään.

Tiukkana haastattelijana tunnettu Chris Wallace pani myös Trumpin tiukalle, toisin kuin suurin osa Fox-kanavan toimittajista.

Keskustelu alkoi siitä, kun Trump kehui ”loistaneensa” Walter Reed -sairaalan kognitiivisia kykyjä mittaavassa testissä. Hän haastoi demokraattien tulevan presidenttiehdokkaan Joe Bidenin käymään samassa testissä.

Wallace totesi, että kuultuaan Trumpin käyneen testissä, hän oli myös käynyt samassa testissä, eikä se hänen mukaansa ollut erityisen vaikea.

”Siinä näytetään kuva ja kysytään, mikä tämä on, ja se on elefantti”, kertoi Wallace.

Trump sanoi, että ensimmäiset kysymykset olivat helppoja, mutta viisi viimeistä eivät. ”Lyön vetoa, ettet osannut vastata niihin”, hän sanoi Wallacelle.

Viidessä viimeisessä kysymyksessä mitataan muun muassa tarkkaavaisuutta. Testattavan täytyy katsoa viiden numeron sarjaa ja toistaa se, sekä kolmen numeron sarjaa, joka on toistettava käänteisessä järjestyksessä. On myös 30 kirjaimen sarja, josta testattavan täytyy osoittaa kaikki a-kirjaimet.

On myös sanottava niin monta f:llä alkavaa sanaa kuin minuutissa tulee mieleen. On osattava sanoa, mitä yhteistä on sanoilla juna ja polkupyörä. On pystyttävä muistamaan sanat face, velvet, church, daisy ja red.

Viimeinen kysymys mittaa orientoitumista aikaan ja paikkaan. On kerrottava, mikä viikonpäivä, päivämäärä, vuosi ja kuukausi on sekä paikka ja kaupunki, jossa ollaan.

Testi on tyypillisesti sellainen, joka tehdään muistisairautta poteville ihmisille tai ihmisille, joilla epäillään muistisairautta.

Kuvia testilomakkeesta löytyy muun muassa tästä linkistä.