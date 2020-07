Lehtikuva/Francois Walschaerts

Avustusten ja lainojen suhteen lisäksi vaikeita kysymyksiä ovat olleet rahanjakoon liittyvä hallinnointi sekä EU-rahankäytön laajempi kytkentä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

EU-maiden johtajien huippukokous venyy kunnolla neljänteen päivään, ja yhteiseen pöytään palataan tänään iltapäivällä. Rahaneuvotteluja on käyty perjantaista alkaen, kun johtajat ovat keskustelleet 750 miljardin euron elpymisvälineestä sekä monivuotisesta budjetista.

Suomi ja niin sanottu nuuka nelikko – Ruotsi, Tanska, Hollanti ja Itävalta – ovat vaatineet elpymisvälineen sisältämien avustusten merkittävää pienentämistä, mutta muilta 22 jäsenmaalta ei ole tullut riittävää vastakaikua.

Maanantain vastaisena yönä keskusteluissa oli etenkin se, mikä avustusten summa olisi kaikille sopiva kompromissi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan huippukokousta johtava Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ehdotti sunnuntai-iltana, että elpymisvälineestä jaettaisiin jäsenmaille 400 miljardia euroa avustuksina ja 350 miljardia lainoina. Alun perin suhteeksi oli esitetty 500 miljardin avustuksia ja 250 miljardin lainoja.

Suomi ja nuuka nelikko haluavat kuitenkin avustusten määrän laskevan alle 400 miljardiin, mihin esimerkiksi Ranska ei ole suoraan suostunut.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi aiemmin sunnuntaina pitävänsä hyvänä, jos lainojen ja avustusten suhteesta löytyisi tasapainoinen ratkaisu. Perjantaina hän luonnehti, että hyvä tavoite voisi olla se, että paketissa olisi puolet avustuksia ja puolet lainoja tai niin, että avustuksia olisi alle puolet.

Elpymisvälineellä on tarkoitus tukea EU-maiden nousua koronaviruskriisin aiheuttamasta talouskuopasta. Poikkeuksellista mittavassa välineessä on se, että se on tarkoitus rahoittaa yhteisellä lainalla, jonka EU-komissio ottaisi markkinoilta.

Tunnelma jännittynyt ja jopa turhautunut

Huippukokous alkoi perjantaina, ja siitä oli kaavailtu alun perin kaksipäiväistä. Neuvotteluissa ei kuitenkaan saavutettu ratkaisuja lauantaihin mennessä, joten johtajat jatkoivat sovun etsimistä läpi sunnuntain.

Sunnuntai-iltana keskusteluja käytiin yhteisellä illallisella, jonka aikana puheenjohtaja Michel muistutti tunteikkaassa puheessa jäsenmaita koronaviruspandemian vakavuudesta ja yhteisten ratkaisujen tärkeydestä.

– Kysymys on tämä: Ovatko Euroopan kansasta vastuussa olevat 27 johtajaa kyvykkäitä rakentamaan eurooppalaista yhtenäisyyttä ja luottamusta? Michel sanoi AFP:n näkemän tekstin mukaan.

Lähteiden mukaan Macron oli uhannut lähtevänsä mieluummin pois neuvotteluista kuin hyväksyvänsä huonon diilin.

Illalliskeskustelut keskeytettiin puolenyön jälkeen Suomen aikaa, ja johtajat siirtyivät jatkamaan neuvotteluja pienemmissä ryhmissä. Suomi tapasi tauon aikana ainakin nuukan nelikon, eli Ruotsin, Tanskan, Hollannin ja Itävallan pääministerit.

Tunnelma yön aikana oli jännittynyt ja jopa turhautunut. AFP:n lähteiden mukaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron antoi nuukiin kuuluvien Hollannin pääministerin Mark Rutten ja Itävallan liittokanslerin Sebastian Kurzin kuulla kunniansa. Lähteiden mukaan Macron oli uhannut lähtevänsä mieluummin pois neuvotteluista kuin hyväksyvänsä huonon diilin.

Yhteiseen pöytään johtajat palasivat hieman ennen aamuseitsemää Suomen aikaa vain todetakseen, että yhteisiä keskusteluja jatketaan iltapäivällä.

Jos sopua rahasta ei saavuteta tässä huippukokouksessa, on mahdollista, että uusi ylimääräinen huippukokous kutsutaan koolle vielä kesän aikana.