Lehtikuva/Tolga Akmen

Britannian hallitus on määräämässä kasvomaskit pakollisiksi kaikissa kaupoissa Englannissa.

Koronaviruksen toinen aalto Britanniassa saattaa tulevana talvena vaatia 120 000 henkeä pelkästään sairaaloissa, varoittavat tutkijat. Maan lääketieteellisen akatemian arviossa suositellaan uutistoimisto AFP:n mukaan, että viranomaiset ryhtyvät heti toimiin tartuntojen rajoittamiseksi.

Ennuste perustuu arvioon, että R-luku, joka kuvaa kuinka monta ihmistä yksi tartunnan saanut tartuttaa, nousee syyskuussa 1,7:ään. Luku on nyt noin 0,7–0,9. Tutkijoiden mukaan tartunnat voivat lähteä leviämään uudelleen, kun ihmiset alkavat viettää enemmän aikaa sisätiloissa.

Arvioon kuolleiden määrästä ei lasketa mukaan niitä, jotka kuolevat hoivakodeissa ja muualla.

Ensimmäisen aallon aikana Britanniassa on kuollut lähes 45 000 ihmistä.

Ensimmäisen aallon aikana Britanniassa on kuollut lähes 45 000 ihmistä. Miljoonaa asukasta kohti koronaan liittyviä kuolemia on 660. Suomessa vastaava luku on 59.

Britannian hallituksen odotetaan tiistaina määräävän kasvomaskit pakollisiksi kaikissa kaupoissa Englannissa, kertoo Guardian. Määräys astuu voimaan 24. heinäkuuta, ja sen rikkomisesta voi saada 100 punnan (110 euron) sakon.

Skotlannissa maskipakko astui voimaan jo viime perjantaina.