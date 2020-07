Jarno Mela

Ravintola on pystynyt kutsumaan työntekijänsä takaisin.

Maaliskuussa helsinkiläinen ravintolayrittäjä Galia Suarez Katainen oli paniikissa työntekijöidensä ja Pueblo-ravintolansa puolesta. Asiakkaat katosivat jo ennen kuin ravintolat piti sulkea.

Asiakaskatoa onnistuttiin paikkaamaan jonkin verran ruuan ulosmyynnillä, mutta Suarez Katainen joutui lomauttamaan koko henkilökuntansa. Lisäksi viemärivahinko sulki ravintolan kokonaan toukokuuksi.

– Avasimme kesäkuun alussa. Periaatteessa meillä meni hyvin, koska jouduimme olemaan vain kuukauden kiinni, hän sanoo.

Yritystuet eivät osuneet meihin.

Nyt töitä tehdään paljon ja asiakkaat ovat löytäneet takaisin.

– Muutimme aukioloaikoja niin, että tarjoilemme myös lounaan, jotta kaikille riittää työtunteja, Suarez Katainen kertoo.

Pian avataan lisäksi terassi.

– Lupa tuli tosi nopeasti. Nyt vielä odotellaan toimenpidelupaa ja lupaa anniskelualueen laajentamiseen.

Byrokratia on toiminut aiempaa nopeammin.

Uusia asiakkaita

Myös uusia asiakkaita on tullut.

– Ulosmyynnin aikana uudet ihmiset löysivät meidät ja nyt, kun ravintola on auki, he ovat tulleet tutustumaan paikkaan.

Aikanaan Pueblo alkoi myydä ruokaa ulos, jotta saadaan ylimääräistä tuloa, jolla kehittää ravintolaa.

– Mutta kun ulosmyynti oli pääelinkeino, tilanne oli vaikea, koska hintamme ovat huokeita ja kuljetusyritykset vievät neljänneksen hinnasta komissiona., Suarez Katainen sanoo.

– Ulosmyynnin avulla pystyimme kuitenkin pitämään töissä ne työntekijät, joilla oli taloudellisesti vaikein tilanne.

Suarez Kataisen omat tyttäret jäivät heti pois töistä eikä hän maksanut itselleen palkkaa.

– Pikkuhiljaa olemme pystyneet tarjoamaan kaikille työvuoroja ja tilanne varmasti paranee, kunhan saamme terassin auki.

Kesäkuussa Suarez Katainen pystyi maksamaan palkan itselleenkin.

– Se oli todella helpottavaa, hän sanoo.

Ihanat vasemmistolaiset

Koronavirusepidemian vuoksi luotuja yritystukia Puebloon ei haettu.

– Ne eivät osuneet meihin. Kun katsoin tukimahdollisuuksia, arvasin heti, että ne eivät osu meidänlaiseen yritykseen. Ei olisi ollut mitään järkeä alkaa esimerkiksi kehittää ulosmyyntiverkostoa, koska olisi pitänyt hankkia auto sitä varten ja rakentaa sivustot. Meillä ei ole sentyyppistä osaamista.

Työllistämisapua yritykselle on kuitenkin haettu, jota koko henkilökunta saadaan täyspäiväiseen työhön.

– Eniten minun täytyy kiittää vuokranantajaa, joka on tullut todella paljon vastaan, Suarez Katainen sanoo.

Toinen merkittävä asia oli se, että lomautetut työntekijät pääsivät työttömyysturvan piiriin ilman karenssia.

– Tärkeintä oli kuitenkin se, että saimme nopeasti pysäytettyä kulut ja saamme jatkaa ulosmyynnillä. Esimerkiksi suljimme oluthanat, jolloin laitteista ei mennyt vuokraa. Samoin oli varausjärjestelmän kanssa.

Helsingin Vasemmistoliiton varapuheenjohtajana toimiva Suarez Katainen kiittää lisäksi erityisesti puoluetovereitaan.

– Take away -jakson aikana ihanat vasemmistolaiset tekivät tilauksia isoille porukoille ja hakivat niitä ravintolasta. Nyt, kun olemme taas avanneet, he ovat tulleet syömään. Olen niin kiitollinen siitä, että mua itkettää.