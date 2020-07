Lehtikuva/Janek Skarzynski

Harvoin äänestäjillä on valittavanaan yhtä selkeät vaihtoehdot kuin Puolan presidentinvaalissa. Vastakkain ovat demokratiaa väheksyvä kansalliskonservatiivisuus ja oikeusvaltion periaatteisiin sitoutunut vapaamielisyys.

Mielipidetiedustelujen mukaan presidenttiehdokkaat, istuva presidentti Andrzej Duda ja Varsovan pormestari Rafal Trzaskowski, ovat aivan tasoissa ennen sunnuntain vaalipäivää. Dudalle ennakoidaan 46,0-47,3, Trzaskowskille 45,9-47,5 prosentin kannatusta.

Ratkaisevaksi muodostuu se, miten ensimmäisellä kierroksella pudonneiden ehdokkaiden kannattajat äänestävät. Äänestysaktiivisuus, noin 60 prosenttia, oli jo kaksi viikkoa sitten korkea Puolan oloissa. Trzaskowskin arvioidaan hyötyvän entistä korkeammasta äänestysprosentista.

Kaksi ehdokasta, kaksi strategiaa

Molemmat ehdokkaat ovat kahden viikon ajan taukoamatta kiertäneet maata, koronaepidemiasta huolimatta, ja keränneet jopa tuhansien yleisömääriä.

Dudan strategiana on ollut aktivoida peruskannattajia ja saada uusia äänestäjiä äärioikealta. Hänellä on eniten kannatusta maaseudulla.

Trzaskowskin linjana on korostetusti ollut lähestyä valintaansa pohtivia kansalaisia, myös epäröiviä PiS-puolueen (Laki ja oikeudenmukaisuus) kannattajia. Hän on kiertänyt pienestä kaupungista toiseen.

Trzaskowskille kampanjatilaisuudet ovat siksikin tärkeitä, koska Dudalla on ylivoima julkisen palvelun kanavilla, Puolan televisiossa ja radiossa. Trzaskowski saa tilaa yksityisillä televisio- ja radiokanavilla.

Puolan televisio TVP on osa Dudan vaalikampanjaa. Se ei pelkästään mainosta häntä, vaan myös hyökkää Trzaskowskia vastaan. Torstai-iltana TVPinfo – uutiskanava – mainosti ruudun leveydeltä Dudan videohaastattelua. Puolan televisio on monen puolalaisen suussa TVPiS, puoluekanava.

Presidentillä paljon valtaa

Andrzej Duda käy kampanjaa korostetusti sisäpoliittisilla asioilla. Hän korostaa hallituksen sosiaalisia uudistuksia, kuten lapsilisän korotusta, ja lupaa uusia työtilaisuuksia ja minimipalkkojen parantamista.

Vaalitilaisuudessa kaakkoispuolalaisessa pikkukaupungissa hän vaati perustuslakiin kirjattavaksi kiellon antaa adoptiolapsi sateenkaariparille – ja sai raikuvat suosionosoitukset.

Rafal Trzaskowski lupaa pitää voimassa nykyhallituksen sosiaalipoliittiset uudistukset. Hän lupaa lisää varoja terveydenhoitoon ja koulutukseen.

Sen sijaan hän aikoo peruuttaa maan oikeuslaitoksen riippumattomuutta vaarantavat lainmuutokset, jotka Duda on vahvistanut, ja joista EU moittii Puolaa. Lisäksi hän lupaa purkaa kytköksen oikeusministerin ja valtionsyyttäjän tehtävien väliltä. Nyt niitä hoitaa yksi ja sama henkilö, oikeusministeri Zbigniew Ziobro (PiS).

Vaalitilaisuudessa Lodzissa oli kaksi puhujakoroketta, toinen Trzaskowskille ja toinen, jonka kyltissä luki Andrzej Duda. Asetelma muistutti tv-väittelyä. Trzaskowski kysyi Dudalta, missä tämä oli silloin, ”kun oikeuslaitoksen vapautta rajoitettiin”, miksi hän ”allekirjoitti lait”.

Puolassa presidentillä on enemmän valtaa kuin esimerkiksi Suomessa. Sen lisäksi että hänellä on valtaa ulkopolitiikassa, hän nimittää pääministerin ja hänellä on vahva veto-oikeus parlamentin hyväksymiin lakeihin.

Duda on ollut uskollinen PiS-puolueen johtaman hallituksen tahdon toteuttaja. Ensin hän tosin esitti varauksia oikeuslaitosta koskeviin muutoksiin, mutta sitten hyväksyi lait kosmeettisin korjauksin. Dudasta sanotaan, että hän on PiS-puolueen johtaja Jaroslaw Kaczynskin kuulakärkikynä.

Trzaskowski korostaa Puolan tarvitsevan presidentin, joka kykenee toimimaan yhteistyössä parlamentin ja hallituksen kanssa riippumatta niiden kokoonpanosta, mutta joka käyttää valtaoikeuksiaan tilanteessa, jossa oikeusvaltio on hallituksen tai parlamentin toimin uhattuna.

EU ja Saksa kiistakapuloina

Duda kehitti vaalikamppailun loppuvaiheessa – vaalitaktisen – kiistan Saksan kanssa. Hän syytti Die Weltin kirjeenvaihtajaa puolueellisuudesta tämän kirjoitettua, että Trzaskowskin valinta edistäisi Saksan ja Puolan suhteiden kehittämistä.

Dudan kampanjaväen hampaisiin on joutunut myös laajalevikkinen bulevardilehti Fakt, joka on osittain saksalaisomistuksessa. Sitä syytetään asiattomuuksista ja valheista.

Kiistan huipentumana oli Saksan suurlähettilään sijaisen kutsuminen Puolan ulkoministeriöön puhuteltavaksi.

Tarkoituksena on luoda vaikutelmaa, jonka mukaan Trzaskowski on Saksan suosikki presidentiksi, jopa asiallisesti sen edusmies.

Suhteet EU:hun ovat Dudan kampanjassa olleet hyvin vähän esillä, ja hän on sivuuttanut EU:n kritiikin Puolan oikeuslaitoksessa tehtyjä muutoksia kohtaan. Sen sijaan PiS-puolueelle myötämielisessä mediassa on röykytetty EU:ta puuttumisesta Puolan asioihin.

Trzaskowski pitää välttämättömänä korjata Puolan suhteita EU:hun. Hän katsoo, että Puolalla voi jo kokonsa ja maantieteellisen asemansa perusteella olla annettavaa EU:ssa.

Eräs Lodzin vaalitilaisuuden osanottaja kuvasi Dudan ja Trzaskowskin eroa toteamalla, että Duda ”keskittyy vain Yhdysvaltoihin”, mutta Trzaskowski ”haluaa jälleen suoristaa suhteet EU:hun”.