All Over Press/Tomi Natri

Tätähän me olemme odottaneet koko pitkän koronakevään. Kostean nurmen tuoksu sekoittuu käristemakkaran ja kahvin aromeihin, katsomossa liehuvat kirjavat liput, kaikuvat laulut, tuomareille piruilut sekä lasten kirkkaat kannustukset. Suomifutiskausi on alkanut, vihdoin täydellä teholla: viime viikolla saatiin Veikkausliigakin alkuun.

Toveri Alavuotunki ennakoi miesten liigakautta viime viikolla, joten käännetään katse tällä kertaa sarjaporrasta alemmas. Miesten Ykkösen kaudesta on nimittäin taas kerran odotettavissa mielenkiintoinen: tämänhetkisissä sarjajoukkueissa pelaa hämmentävä määrä peräti maajoukkueista kannuksensa hankkineita urheilijoita, ja voimme myös odottaa monen nuorukaisen tekevän läpimurtonsa aikuisten sarjoissa alkaneella sesongilla.

Jos on HJK ennakkokaavailuissa ylivoimainen suosikki liigan voittajaksi, sama koskee Ykkösessä KPV:tä. Perinteikäs, jo vuonna 1930 perustettu joukkue nousi viime vuodeksi Veikkausliigaan, mutta visiitti jäi ranskalaiseksi ja hissi vei takaisin Ykköseen.

KPV:n ässä hihassa on mesenaatti Matti Laitinen, jonka mittavat rahalliset panostukset ovat näkyneet joukkueen tuloksissa jo vuosia. Laitinen on jo useita kertoja uhkaillut vetävänsä rahoituksensa pois, mikäli tulokset eivät miellytä, mutta ainakin toistaiseksi rahahanat ovat auki. Mikäli vihreäpaidat eivät onnistu kauden päätteeksi nostamaan sarjatasoaan, voi Laitisen usko olla jälleen kerran koetuksella. Nousuun on nimittäin satsattu melkoisesti: KPV:n puolen miljoonan pelaajabudjetti on lähes kaksi kertaa enemmän kuin muista joukkueista eniten panostavalla AC Kajaanilla.

Siinä, missä joukkueet yleensä tapaavat heikentyä sarjasta putoamisen jälkeen, KPV:n voi katsoa peräti vahvistuneen. Pelin joka osa-alueella on laatua, ja ehkä kiinnostavin hankinta on Huuhkajissakin väläytellyt, kokenut Jarkko Hurme. Viime kaudella KPV kärsi myös olosuhteista, kun kotikenttä oli poissa käytöstä koko alkukauden ja joukkue joutui evakkoon Seinäjoelle. Nyt Kokkolan keskuskentällä on uusi tekonurmi, jolla kelpaa pallotella.

ILMOITUS

KPV:n takana noususta taistelevat etenkin AC Oulu ja KTP. Oululaiset ovat himoinneet liigapaikkaa jo kauan, ja nyt voisi kymmenennen Ykkösen kauden putken (!) jälkeen olla jo korkea aika. ACO aloitti kauden upeasti kahdella voitolla, ja vaikka otteissa oli nähtävissä lievää hermostuneisuutta, on alku erittäin lupaava. Iso kysymys onkin se, riittääkö materiaali koko pitkän kauden – vaikkapa KPV:n rosteri on paljon laajempi.

Kotkanpoikien kevät on ollut hankala: seura joutui lomauttamaan koronan takia väkeään muita Ykkösen joukkueita aiemmin, jo maaliskuun puolessavälissä. Joukkue on kuitenkin saanut pakettinsa varsin hyvin kasaan, ja tullee taistelemaan tälläkin kaudella Ykkösen kärkisijoista. Raitapaidat ovat tehneet kauden alla useita mielenkiintoisia hankintoja: vaikkapa Viron maajoukkueessakin pelannut laitapakki Hindrek Ojamaa sekä AC Oulusta kaapattu, runsaasti Veikkausliigakokemustakin hankkinut David Ramadingaye kannattaa pistää muistiin. Suurin ongelma joukkueella on kunnollisen hyökkääjän puute, ja monet ovat kaivanneet Ykkösen kaikkien aikojen maalitykkiä Kalle Multasta takaisin.

Erittäin kiinnostavalla joukkueella kauteen lähtee myös Kakkosesta näytöstyyliin noussut Gnistan. Kun joukkueesta löytyy Joel Perovuon ja Tomi Maanojan kaltaisia kehäkettuja, ovat odotukset korkealla. Gnisun avaus onkin ehkä koko sarjan kokenein, mutta riittääkö se? Toinen nousu heti perään voi olla liikaa vaadittu, eikä kauden alku ole mennyt ihan putkeen – turpaan on tullut molemmissa matseissa.

Sarjan häntäpään valvojiksi on helppo ennakoida uutta nousua yrittävää takavuosien menestysjoukkuetta MYPAa sekä viime kauden päätteeksi Ykköseen noussutta SJK Akatemiaa. Akatemian saattavat pelastaa ykkösjoukkueesta tulevat avut, mutta myllykoskelaisia ei taida pidellä sarjassa edes Somalian A-maajoukkuepelaaja, helsinkiläisen kaupunginvaltuutetun Suldaan Said Ahmedin (vas) veli, puolustaja Ahmed Said Ahmed.

Viikon vakiorivillä on britti- ja italofutista sekä Espanjan La Ligaa. Hiukan voisi kyllä kysellä Veikkaukselta, mikä järki on täyttää lappu irtokohteilla Euroopasta, kun Ykkösessä pelattaisiin lauantaina liki täysi kierros ja Veikkausliigassakin olisi yksi ottelu tarjolla. No, näillä mennään.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 11.7. kello 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 2, 2, 1(x), 1(x), 1(2), 2, 2(x), 2, 1, 1, 1(x), 2(x).