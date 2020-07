Lauri Hannus

Tulli varoittaa nuuskan kaltaisista nikotiinivalmisteista.

Tulli varoittaa maahantuotavien nikotiinivalmisteiden korkeista pitoisuuksista. Nuuskaa ulkomailta ostava matkailija tai sitä verkkokaupasta tilaava ei voi tietää valmisteen todellista nikotiinipitoisuutta.

Kevään aikana Tullilaboratoriossa on tutkittu posti- ja rahtilähetyksistä takavarikoituja nikotiinivalmisteita ja havaittu niissä epätasalaatuisuutta. Nikotiinivalmisteet on usein jaettu neljään vahvuusluokkaan: xstrong, strong, normal, soft (mellow), ja niitä on saatavilla useaa eri makua.

Pitoisuudet suuria

Ostaja ei voi luottaa pakkausselosteeseen.

Pakkausselosteiden ja kauppapaikkojen tietojen mukaan nikotiinipitoisuudet ovat olleet eri luokissa 16, 14, 8 ja 6 milligrammaa grammaa kohden. Valmisteiden pitoisuudet ovat kuitenkin vaihdelleet paljon: Pitoisuudet ovat olleet korkeampia tai jopa 40 prosenttia pienempiä kuin ilmoitettu. Kaikki Tullilaboratoriossa tutkitut nikotiinivalmisteet ylittävät Fimean asettaman reseptivapaan nikotiinivalmisteen rajan, joka on neljä milligrammaa annosta kohden.

– Sellaiset valmisteet, jotka sisältävät yli neljä milligrammaa nikotiinia annosta kohden, edellyttävät maahantuontilupaa, valvontajohtaja Hannu Sinkkonen sanoo.

– Tällä hetkellä ilman reseptiä myydään valmisteita, jotka sisältävät jopa 50 milligrammaa nikotiinia annosta kohden ja joiden nikotiinipitoisuus voi todellisuudessa olla jopa sitäkin suurempi. Tällöin voidaan jo puhua terveysriskistä.

ILMOITUS

Sinkkosen mukaan nikotiinivalmisteiden myyntiä ja käyttöriskiä voisi verrata esimerkiksi lääkeväärennöksiin, koska ne eivät ole pitoisuuksiltaan tasalaatuisia.

– Ostaja ei voi luottaa pakkausselosteen tai kauppapaikan tietoihin. Käyttäjä ottaa tietoisen terveysriskin käyttäessään valmistetta, Sinkkonen jatkaa.

Lähes poikkeuksetta maahantuontilupa puuttuu

Nikotiinivalmisteiden maahantuontia ja myyntiä säännellään lääkelaissa. Sellaisia valmisteita, jotka sisältävät nikotiinia annosta kohden neljä milligrammaa tai yli, ei saa tuoda maahan matkustajatuontina eikä tilata rahti- tai postilähetyksinä, ellei maahantuojalla ole esittää voimassa olevaa tuontilupaa, kuten esimerkiksi reseptiä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilman asianmukaista tuontilupaa tällaisten nikotiinivalmisteiden maahantuonti on kiellettyä.

– Lähes poikkeuksetta henkilöllä, joka tuo maahan vahvempia nikotiinivalmisteita, ei ole esittää reseptiä. Tällöin valmisteet jäävät meille, ja näissä tapauksissa alkaa mahdollisesti esitutkinta, Sinkkonen kertoo.

Takavarikkomäärät kasvussa

Tulli on kuluvan kevään aikana takavarikoinut ennätysmäärän nikotiinivalmisteita rahti- ja postiliikenteestä sekä satunnaisesti matkustajatuonnista.

Määrän kasvua selittää osittain kevään koronapandemia, joka on vaikeuttanut tupakkakasvia sisältävän nuuskan maahantuontia. Myös nikotiinivalmisteiden helppo saatavuus esimerkiksi Virosta ja Ruotsista sekä verkkokaupoista näkyy Tullin tilastoissa.

– Kevään aikana olemme takavarikoineet lähes 300 lähetystä. Viime vuonna samaan aikaan vastaava luku oli alle kymmenen, Sinkkonen toteaa.