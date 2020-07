2020 EU-EP/photographer

Vasemmiston Silvia Modig pitää EU:n elvytyspakettia tärkeänä vientivetoiselle Suomelle.

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Silvia Modig arvioi Euroopan unionin kaavailemaa, jäsenmaille suunnattua elvytyspakettia hyväksi asiaksi. Sillä on tarkoitusosaltaan yhteisvastuullisesti tukea EU-aluetta yli koronaviruksen aiheuttaman taantuman.

Paketista on kaavailtu 750 miljardin euron kokoista. 500 miljardia euroa olisi avustuksia, loput lainoja.

– Minusta on hyvä, että iso osa paketista on avustuksina, koska kaikki valtiot velkaantuvat nyt ihan hirveästi, Modig sanoo kriitikoille.

Nyt on niin paljon pelissä.

– Ihan kuin EU-tuet olisivat uusi asia. Koko EU-budjettihan on tukia, esimerkiksi maataloustukia.

Avustuksia haetaan

Modig muistuttaa siitä, että elvytyspaketin rahoja ei ole tarkoitus pumpata automaattisesti millekään maalle.

– Avustuksia haetaan. Näin ollen niitä jaettaessa tarkastellaan monia kriteerejä, esimerkiksi työttömyysastetta, hän sanoo.

– On kuitenkin selvä, että avustukset eivät mene täysin yksi yhteen koronan aiheuttamien kustannusten kanssa, koska meillä on EU:ssa maita, jotka ovat olleet kriteerien mukaan heikossa asemassa jo ennen kriisiä. Totta kai ne tällaisilla mittareilla näyttäytyvät suurimpina saajina.

Hän toteaa että mittareita ei ole vielä lyöty lukkoon. Niitä pitää vielä tarkastella.

Modig muistuttaa lisäksi siitä, että jos EU-tuki olisi pelkästään lainaa, olisi valtioiden omissa käsissä, miten ne sen käyttäisivät.

– Avustusten kohdalla pystytään katsomaan, miten ja mihin raha aiotaan käyttää, hän sanoo.

– Voidaan varmistaa, että raha aidosti elvyttää taloutta kestävällä tavalla. Tässä supertärkeää on se, että elvytys toteutetaan European Green Dealin periaatteiden mukaan. Meillä ei ole varaa jälleenrakentaa vanhaa maailmaa. Nyt meidän on rohkeasti rakennettava Eurooppaa, joka kulkee kohti hiilineutraaliutta.

Suomi elää viennistä

Modig ei hyväksy väitteitä, joiden mukaan elvytyspaketissa olisi kyse holtittomasta talouden hoidosta ja järjettömästä velanotosta, joilla maksettaisiin joidenkin asiansa huonosti hoitaneiden valtioiden asioita.

– Paketti on väliaikainen ja tarkoitettu varmistamaan, että sisämarkkinat saadaan toimimaan, hän muistuttaa.

– Suomi on vientivetoinen maa ja viennistämme liki 60 prosenttia suuntautuu EU-alueelle, joten on Suomen ja suomalaisten yritysten etu, että sisämarkkinat toimivat. Siksikin on tärkeää, että EU:ta elvytetään.

Hän ei myöskään pidä osuvana sitä kritiikkiä, jonka mukaan rahoista vain pieni murto-osa on käytössä ensi vuonna.

– EU on muissa mekanismeissaan höllentänyt sääntöjä siten, että niistä voidaan suunnata rahaa elvyttäviin toimiin jo tämän vuoden puolella.

Modig muistuttaa siitä, että kaikki jäsenvaltiot ovat Suomen tapaan tehneet historiallisen suuria lisäbudjetteja.

– Ensin tulevat muut EU:n olemassa olevat tuet ja valtioiden itsensä rakentamat paketit. Sen päälle EU varmistaa elvytyspaketilla, että tästä päästään jaloilleen. Pidän sitä hyvänä.

Oikeusvaltioperiaate keskeinen

Kuten useimmat suomalaiset mepit, Modig pitää keskeisenä asiana oikeusvaltioperiaatetta tukia jaettaessa.

– Sen pitää olla ehto tuille, hän sanoo.

– Se koskee kaikkia, se ei ole hyökkäys Unkaria ja Puolaa kohtaan. Se on keskeinen periaate, koska nyt olemme nähneet, että koronakriisin varjolla on EU-maissakin säädetty aika hurjia lainsäädäntöjä.

Modig ottaa esimerkiksi Unkarin, jossa poikkeuslaeille ei määrätty takarajaa.

– Oikeusvaltioperiaatetta pitää puolustaa jopa voimakkaammin kuin aiemmin, hän sanoo

Modig muistuttaa, että kesäkuussa julkistetusta elvytyspaketin pohjaehdotuksesta neuvotellaan vielä.

– Varmasti se jollain tavalla muuttuu, hän arvioi.

Kriteerien lisäksi lainan ja avustusten suhde voi muuttua.

– Nyt on niin paljon pelissä. Varmasti sieltä jonkinlainen paketti tulee ulos.