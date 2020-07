Wikimedia Commons/Jana Zadorozhnaja/CC-BY-SA-3.0

Presidentti Vladimir Putinin serkun poika Roman Putin valittiin sunnuntaina johtamaan Kansa korruptiota vastaan -puoluetta, uutistoimisto RIA-Novosti kertoi.

Roman Putinin mukaan puolue aikoo osallistua sekä syyskuussa pidettäviin aluevaaleihin että ensi vuoden parlamenttivaaleihin. Puolue on rekisteröity vuonna 2013.

42-vuotias Roman Putin on taustaltaan liittovaltion turvallisuuspalvelun (FSB) upseeri. Hän toimi viime vuosikymmenellä sekä liike-elämässä että Novosibirskin ja Jamalo-Nenetsian kuvernöörien talousneuvonantajana. Hän on edelleen Putin Consulting -yhtiön johtaja ja lisäksi hän on osaomistajana Gazstroiholding, Modernizatsija Retshnogo Transporta ja Frantsuzskie Aviatsonnyje Tehnologii -yhtiöissä.

Roman Putin liittyi Kansa korruptiota vastaan -puolueen jäseneksi vasta kesäkuun 21. päivänä.

Roman Putin omistaa Wikipedian mukaan talon Razdoryn kylässä Venäjällä, huvilan Lontoossa, tilan Napan laaksossa Kaliforniassa sekä 75 miljoonan dollarin arvoisen saaren Bahamasaarilla. Hän omistaa myös 90 miljoonan dollarin arvoisen huvijahdin.

Roman Putin johtaa Venäjän Akatemian tukisäätiötä sekä Venäjän taekwondoliittoa.

ILMOITUS

Roman Putinin isä Igor Putin on Vladimir Putinin serkku.

Nettisivujensa mukaan uusi puolue aikoo ”taistella sekä korruption seurauksia että erityisesti sen syitä vastaan”. Roman Putinin mukaan puolueella on 4 000 jäsentä.

Roman Putin liittyi Kansa korruptiota vastaan -puolueen jäseneksi vasta kesäkuun 21. päivänä. Maaliskuussa hän oli perustamassa yrittäjäpuoluetta.

Roman Putin on sanonut kannattavansa Vladimir Putinin politiikkaa.