Lehtikuva/Robyn Beck

Putkesta on kiistelty vuosien ajan, ja erityisen tunnettua on Standing Rockin intiaanireservaatin käymä kamppailu putkea vastaan.

Yhdysvaltalainen piirituomioistuin määräsi maanantaina kiistanalasen Dakota Access -öljyputken suljettavaksi. Putki on määräyksen mukaan tyhjennettävä öljystä elokuun 5. päivään mennessä.

Alkuperäiskansojen edustajat ja ilmastoaktivistit ottivat päätöksen vastaan riemuiten.

Dakota Access putki kuljettaa öljyä Bakkenin liuskeöljykentiltä Pohjois-Dakotasta Illinoisin osavaltiossa sijaitsevaan terminaaliin. Noin 1 900 kilometrin mittainen putki kulkee myös Etelä-Dakotan ja Iowan osavaltioiden kautta.

Kaksi suurta energiayhtiötä peruutti suunnitelmansa Atlantic Coast -putkilinjan rakentamisesta.

Putkesta on kiistelty vuosien ajan, ja erityisen tunnettua on Standing Rockin intiaanireservaatin käymä kamppailu putkea vastaan. Standing Rockissa on pelätty ennen kaikkea putken ympäristövaikutuksia sen alittaessa reservaatin lähellä olevan Oahejärven. Järvi on muodostunut Missourijoen patoamisesta.

”Tämä on historiallinen päivä Standing Rockin sioux-heimolle ja niille monille ihmisille, jotka ovat tukeneet meitä taistelussamme putkea vastaan. Putkea ei olisi koskaan pitänyt rakentaa tänne. Sanoimme sen heti alussa”, sanoi heimon puheenjohtaja Mike Faith.

Vuosien kamppailu

Presidentti Barack Obama eväsi luvan Oahejärven linjaukselta aivan virkakautensa lopulla joulukuussa 2016. Presidentti Donald Trump puolestaan antoi jo virkakautensa neljäntenä päivänä luvan tammikuussa 2017.

Putken vastustajien leiri jyrättiin kovin ottein nurin helmikuussa 2017. Työt vietiin loppuun muutamassa kuukaudessa, ja putki otettiin käyttöön kesäkuun alussa 2017..

Syksyllä 2016 oli käynyt ilmi, että Trump itse oli sijoittanut putkea rakentaneeseen Energy Transfer Partners -putkilinjayhtiöön. Lisäksi hän oli saanut yli 100 000 dollaria vaalikassaansa yhtiön pääjohtajalta.

Liittovaltion tuomari totesi maaliskuussa, että lupa Dakota Access -putkelle oli annettu ympäristölakien vastaisesti ilman kunnollista ympäristövaikutusten arviointia. Tuomari määräsi tehtäväksi kattavan ympäristövaikutusten arvioinnin, jonka odotetaan valmistuvan ensi vuoden puoliväliin mennessä.

Toinen putkilinja peruutettiin

Sunnuntaina tehtiin Yhdysvalloissa toinen merkittävä päätös, kun kaksi suurta energiayhtiötä peruutti suunnitelmansa Atlantic Coast -putkilinjan rakentamisesta. Tuhannen kilometrin mittainen putki olisi kuljettanut liuskekaasua Länsi-Virginian, Virginian ja Pohjois-Carolinan osavaltioiden halki.

Myös tämä putki olisi kulkenut alkuperäiskansojen maiden halki. Appalakkien vuoriston se olisi alittanut tunnelisssa. Duke- ja Dominion -yhtiöt perustelivat hylkäyspäätöstään viivytyksillä ja kasvavilla kustannuksilla.